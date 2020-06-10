"الثقافة" بغزة: بدء المرحلة الثانية من المسابقة الأدبية المناهضة للتطبيع

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت الإدارة العامة للآداب بوزارة الثقافة الفلسطينية، عن بدء المرحلة الثانية من المسابقة الأدبية "شعراء ضد التطبيع"، والتي أطلقتها مطلع شهر أيار/ مايو الماضي، وذلك ضمن جهودها للتصدي لمواجهة التطبيع التي شهدتها الدراما العربية مؤخرًا.



وقال مدير عام الآداب، الأستاذ سامي أبو وطفة: "تأتي هذه المسابقة انطلاقًا من مسؤوليتنا الوطنية والأخلاقية، لحماية الوعي الوطني الفلسطيني والعربي، والتأكيد المستمر على الخطر المحدق الذي يشكله الاحتلال على فلسطين والوطن العربي أجمع".



وأضاف: "شهدت المسابقة مشاركات أدبية واسعة من أغلب الدول العربية أبرزها مصر، الجزائر، المغرب، سوريا، السعودية، الإمارات، تونس، العراق، والسودان، مما يؤكد على المشاعر الجياشة التي تكنها تلك الشعوب نحو الشعب الفلسطيني، وفشل كافة المحاولات الهادفة لتدجين الشعوب العربية من خلال بث السموم الفكرية والثقافية الخبيثة لحرف بوصلة الصراع مع الاحتلال".



وأشار أبو وطفة إلى أن المرحلة الأولى من المسابقة، تضمنت استقبال المشاركات والتأكد من مطابقتها شروط المسابقة، وسيتم خلال المرحلة الثانية، تحكيم المشاركات من خلال لجنة مكونة من نخبة من الأساتذة المختصين في المجال الأدبي، على أن يتم إعلان النتائج نهاية الشهر الحالي.