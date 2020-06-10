زلزال جديد بقوة 5.7 يضرب جنوب إيران

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رام الله - دنيا الوطن

ضرب زلزال بقوة (5.7) درجات على مقياس (ريختر)، في وقت متأخر الثلاثاء، محافظة فارس جنوب إيران.



وأفاد بيان صادر عن مركز الزلزال في جامعة طهران، ونقلته (الأناضول)، أن مركز الهزة الأرضية، يقع في منطقة "بيرم" التابع لقضاء "لاريستان"، وبعمق 10 كم.



وأرسلت السلطات فرق بحث وإنقاذ إلى المنطقة، فيما لم يصدر بيان رسمي حول وقوع خسائر بشرية ومادية.



وأوضح أن الزلزال، وقع بعد ساعة من زلزال بقوة 5.1 ضرب المنطقة ذاتها.



والاثنين، أعلن مركز رصد الزلازل في إيران، أن أكثر من 960 زلزالاً وقع في عموم البلاد خلال الفترة بين 20 نيسان/ أبريل و21 أيار/ مايو الماضي.