منظمة التعاون الإسلامي تبحث اليوم سبُل التصدي لخطة "الضم" الإسرائيلية



وقال وزير الخارجية والمغتربين، رياض المالكي، الذي سيشارك في الاجتماع الطارئ، إنه يأتي بناء على طلب دولة فلسطين، من أجل الخروج بموقف إسلامي واضح وموحد، ضد المخططات الاستعمارية، التي تستهدف الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها خطة الضم، وتوجيه رسالة مباشرة وتحذيرية إلى إسرائيل "السلطة القائمة بالاحتلال"، في حال إقدامها على تنفيذ هذه الخطة.



وأضاف، أن الخارجية، أعدت مشروع قرار، سيتم عرضه ومناقشته وإقراره من قبل الدول الأعضاء الحاضرة في الاجتماع.



ويشارك في الاجتماع الطارئ، أعضاء اللجنة التنفيذية على مستوى وزراء الخارجية، برئاسة وزير خارجية المملكة العربية السعودية، الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله آل سعود.



ومن المقرر، أن يحضر الاجتماع عدد كبير من وزراء الخارجية العرب من أعضاء اللجنة، والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يوسف بن أحمد العثيمين.

رام الله - دنيا الوطنتبحث منظمة التعاون الإسلامي، اليوم الأربعاء، سبل التصدي لخطة الضم الإسرائيلية، لأجزاء من الأرض الفلسطينية المحتلة.