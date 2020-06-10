السجن المؤبد خمسة عشر عاماً وغرامة عشرون ألف دينار لمدان بتهمة الإتجار بالمخدرات

أدانت محكمة بداية قلقيلية، برئاسة القاضي، فطين سيف، وعضوية القاضي داوود إبراهيم، والقاضي محمد ناعسة.





واستناداً إلى التحقيقات التي قامت بها نيابة قلقيلية أصولاً، والبينات والمرافعات التي قدمها وكيل النيابة العامة، الأستاذ شادي سويدان، بحق المتهم (م. أ) بتهمة الاتجار بالمخدرات أو المؤثرات العقلية أو النباتات المنتجة لمثل تلك المواد، خلافاً للمادة 6/2 من القرار بقانون رقم 26 لسنة 2018 بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، حكمت عليه بالسجن المؤبد لمدة خمسة عشر عاماً، وبغرامة مالية عشرون ألف دينار أردني.

رام الله - دنيا الوطن