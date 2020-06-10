طالع أسعار اللحوم والخضروات والفواكه والأسماك الطازجة بقطاع غزة
رام الله - دنيا الوطن
شهدت أسعار الدواجن واللحوم الطازجة والخضروات والفواكه، اليوم الأربعاء، استقراراً ملحوظاً على جميع أنواعها، ونورد إليكم أسعار جميع أنواع اللحوم الحمراء والبيضاء والأسماك والخضروات والفواكة:
الخضروات:
البندورة: 1 ك = 1 شيكل.
الخيار: 5 – 6 ك = 10 شواكل.
خيار بلدي: 4 – 5 ك = 10 شواكل.
فقوس: 1ك = 2 شيكل.
(كبير: 1 ك = 1 شيكل).
بصل بلدي: 7 – 8 ك = 10 شواكل.
بصل صغير: 1 ك = 1 شيكل.
بطاطا بلدية: 5 – 7 ك = 10شواكل.
بامية بلدية: 18 – 22 شيكلاً.
بامية حبة طويلة: 12 – 14 شيكلاً.
ليمون: 1ك = 4 – 5 شواكل.
باذنجان بتيري: 1 ك = 1 شيكل.
باذنجان بلدي: 5 – 7 ك = 10 شواكل.
كوسا: 7 – 8 ك = 10 شواكل.
كوسا محاشي: 5 ك = 10 شواكل.
ملوخية: 2 شيكل.
فاصولياء: 1 ك = 3 شواكل.
لوبياء: 1ك = 4 – 5 شواكل.
فلفل: 1 ك = 3 شواكل.
فليفلة ملونة: 1ك = 3 شواكل.
ملفوف أحمر: 2 شيكل.
يقطين: 1ك = 3 شواكل.
الجزر: 1ك = 2 شيكل.
تومة (وقية): 3 شواكل.
الذرة كبيرة: 1 كوز = 1 شيكل.
ذرة صغيرة: 10 كوز = 5 شواكل.
الفواكه:
موز: 4 ك = 10 شواكل.
بطيخ: 8 – 10 ك = 10 شواكل.
شمام : 5 – 7 ك = 10 شواكل.
تفاح أمريكي: 6 شواكل.
أجاص: 5 شواكل.
خوخ: 1 ك = 4 – 5 شواكل.
مشمش: 1ك = 4 شواكل.
كيوي: 1 ك = 7 شواكل.
عنب: 1ك = 7 – 8 شواكل.
اللحوم:
العجل: 36 شيكلاً.
بتلو: 40 شيكلاً.
الضاني: 45 – 50 شيكلاً.
الدواجن:
طبق البيض:
8 شواكل.
الدجاج:
1ك = 8.5 – 9.5 شواكل.
صدر: 20 شيكلاً.
شيش: 20 شيكلاً.
دبوس: 13 شيكلاً.
فخد: 11 شيكلاً.
جناح: 9 شواكل.
كبدة: 16 شيكلاً
الحبش:
صدر: 15 شيكلاً.
فخد أنثى بظهر: 12 شيكلاً.
فخد أنثى بدون ظهر: 14 شيكلاً.
فخد ذكر بظهر: 9 شواكل.
فخد أنثى بدون ظهر: 11 شيكلاً.
جناح: 8 شواكل.
الأسماك الطازجة:
دنيس (برك): 33 شيكلاً.
سردينة بزرة: 2 شيكل.
سردينة كبيرة: 13 – 15 شيكلاً.
بوري: 27 شيكلاً.
سلطان إبراهيم: 17 شيكلاً.
صرّوص: 15 شيكلاً.
غُبّص: 14 شيكلاً.
سكمبلة: 6 شواكل.
شهدت أسعار الدواجن واللحوم الطازجة والخضروات والفواكه، اليوم الأربعاء، استقراراً ملحوظاً على جميع أنواعها، ونورد إليكم أسعار جميع أنواع اللحوم الحمراء والبيضاء والأسماك والخضروات والفواكة:
الخضروات:
البندورة: 1 ك = 1 شيكل.
الخيار: 5 – 6 ك = 10 شواكل.
خيار بلدي: 4 – 5 ك = 10 شواكل.
فقوس: 1ك = 2 شيكل.
(كبير: 1 ك = 1 شيكل).
بصل بلدي: 7 – 8 ك = 10 شواكل.
بصل صغير: 1 ك = 1 شيكل.
بطاطا بلدية: 5 – 7 ك = 10شواكل.
بامية بلدية: 18 – 22 شيكلاً.
بامية حبة طويلة: 12 – 14 شيكلاً.
ليمون: 1ك = 4 – 5 شواكل.
باذنجان بتيري: 1 ك = 1 شيكل.
باذنجان بلدي: 5 – 7 ك = 10 شواكل.
كوسا: 7 – 8 ك = 10 شواكل.
كوسا محاشي: 5 ك = 10 شواكل.
ملوخية: 2 شيكل.
فاصولياء: 1 ك = 3 شواكل.
لوبياء: 1ك = 4 – 5 شواكل.
فلفل: 1 ك = 3 شواكل.
فليفلة ملونة: 1ك = 3 شواكل.
ملفوف أحمر: 2 شيكل.
يقطين: 1ك = 3 شواكل.
الجزر: 1ك = 2 شيكل.
تومة (وقية): 3 شواكل.
الذرة كبيرة: 1 كوز = 1 شيكل.
ذرة صغيرة: 10 كوز = 5 شواكل.
الفواكه:
موز: 4 ك = 10 شواكل.
بطيخ: 8 – 10 ك = 10 شواكل.
شمام : 5 – 7 ك = 10 شواكل.
تفاح أمريكي: 6 شواكل.
أجاص: 5 شواكل.
خوخ: 1 ك = 4 – 5 شواكل.
مشمش: 1ك = 4 شواكل.
كيوي: 1 ك = 7 شواكل.
عنب: 1ك = 7 – 8 شواكل.
اللحوم:
العجل: 36 شيكلاً.
بتلو: 40 شيكلاً.
الضاني: 45 – 50 شيكلاً.
الدواجن:
طبق البيض:
8 شواكل.
الدجاج:
1ك = 8.5 – 9.5 شواكل.
صدر: 20 شيكلاً.
شيش: 20 شيكلاً.
دبوس: 13 شيكلاً.
فخد: 11 شيكلاً.
جناح: 9 شواكل.
كبدة: 16 شيكلاً
الحبش:
صدر: 15 شيكلاً.
فخد أنثى بظهر: 12 شيكلاً.
فخد أنثى بدون ظهر: 14 شيكلاً.
فخد ذكر بظهر: 9 شواكل.
فخد أنثى بدون ظهر: 11 شيكلاً.
جناح: 8 شواكل.
الأسماك الطازجة:
دنيس (برك): 33 شيكلاً.
سردينة بزرة: 2 شيكل.
سردينة كبيرة: 13 – 15 شيكلاً.
بوري: 27 شيكلاً.
سلطان إبراهيم: 17 شيكلاً.
صرّوص: 15 شيكلاً.
غُبّص: 14 شيكلاً.
سكمبلة: 6 شواكل.
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