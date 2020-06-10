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طالع أسعار اللحوم والخضروات والفواكه والأسماك الطازجة بقطاع غزة

طالع أسعار اللحوم والخضروات والفواكه والأسماك الطازجة بقطاع غزة
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
شهدت أسعار الدواجن واللحوم الطازجة والخضروات والفواكه، اليوم الأربعاء، استقراراً ملحوظاً على جميع أنواعها، ونورد إليكم أسعار جميع أنواع اللحوم الحمراء والبيضاء والأسماك والخضروات والفواكة:

الخضروات:

البندورة: 1 ك = 1 شيكل.

الخيار: 5 – 6 ك = 10 شواكل.

خيار بلدي: 4 – 5 ك = 10 شواكل.

فقوس: 1ك = 2 شيكل.

(كبير: 1 ك = 1 شيكل).

بصل بلدي: 7 – 8 ك = 10 شواكل.

بصل صغير: 1 ك = 1 شيكل.

بطاطا بلدية: 5 – 7 ك = 10شواكل.

بامية بلدية: 18 – 22 شيكلاً.

بامية حبة طويلة: 12 – 14 شيكلاً.

ليمون: 1ك = 4 – 5 شواكل.

باذنجان بتيري: 1 ك = 1 شيكل.

باذنجان بلدي: 5 – 7 ك = 10 شواكل.

كوسا: 7 – 8 ك = 10 شواكل.

كوسا محاشي: 5 ك = 10 شواكل.

ملوخية: 2 شيكل.

فاصولياء: 1 ك = 3 شواكل.

لوبياء: 1ك = 4 – 5 شواكل.

فلفل: 1 ك = 3 شواكل.

فليفلة ملونة: 1ك = 3 شواكل.

ملفوف أحمر: 2 شيكل.

يقطين: 1ك = 3 شواكل.

الجزر: 1ك = 2 شيكل.

تومة (وقية): 3 شواكل.

الذرة كبيرة: 1 كوز = 1 شيكل.

ذرة صغيرة: 10 كوز = 5 شواكل.

الفواكه:

موز: 4 ك = 10 شواكل.

بطيخ: 8 – 10 ك = 10 شواكل.

شمام : 5 – 7 ك = 10 شواكل.

تفاح أمريكي: 6 شواكل.

أجاص: 5 شواكل.

خوخ: 1 ك = 4 – 5 شواكل.

مشمش: 1ك = 4 شواكل.

كيوي: 1 ك = 7 شواكل.

عنب: 1ك = 7 – 8 شواكل.

اللحوم:

العجل: 36 شيكلاً.

بتلو: 40 شيكلاً.

الضاني: 45 – 50 شيكلاً.

الدواجن:

طبق البيض:

8 شواكل.

الدجاج:

1ك = 8.5 – 9.5 شواكل.

صدر: 20 شيكلاً.

شيش: 20 شيكلاً.

دبوس: 13 شيكلاً.

فخد: 11 شيكلاً.

جناح: 9 شواكل.

كبدة: 16 شيكلاً

الحبش:

صدر: 15 شيكلاً.

فخد أنثى بظهر: 12 شيكلاً.

فخد أنثى بدون ظهر: 14 شيكلاً.

فخد ذكر بظهر: 9 شواكل.

فخد أنثى بدون ظهر: 11 شيكلاً.

جناح: 8 شواكل.

الأسماك الطازجة:

دنيس (برك): 33 شيكلاً.

سردينة بزرة: 2 شيكل.

سردينة كبيرة: 13 – 15 شيكلاً.

بوري: 27 شيكلاً.

سلطان إبراهيم: 17 شيكلاً.

صرّوص: 15 شيكلاً.

غُبّص: 14 شيكلاً.

سكمبلة: 6 شواكل.

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