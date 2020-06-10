طالع أسعار اللحوم والخضروات والفواكه والأسماك الطازجة بقطاع غزة



موز: 4 ك = 10 شواكل.



بطيخ: 8 – 10 ك = 10 شواكل.



شمام : 5 – 7 ك = 10 شواكل.



تفاح أمريكي: 6 شواكل.



أجاص: 5 شواكل.



خوخ: 1 ك = 4 – 5 شواكل.



مشمش: 1ك = 4 شواكل.



كيوي: 1 ك = 7 شواكل.



عنب: 1ك = 7 – 8 شواكل.



اللحوم:



العجل: 36 شيكلاً.



بتلو: 40 شيكلاً.



الضاني: 45 – 50 شيكلاً.



الدواجن:



طبق البيض:



8 شواكل.



الدجاج:



1ك = 8.5 – 9.5 شواكل.



صدر: 20 شيكلاً.



شيش: 20 شيكلاً.



دبوس: 13 شيكلاً.



فخد: 11 شيكلاً.



جناح: 9 شواكل.



كبدة: 16 شيكلاً



الحبش:



صدر: 15 شيكلاً.



فخد أنثى بظهر: 12 شيكلاً.



فخد أنثى بدون ظهر: 14 شيكلاً.



فخد ذكر بظهر: 9 شواكل.



فخد أنثى بدون ظهر: 11 شيكلاً.



جناح: 8 شواكل.



الأسماك الطازجة:



دنيس (برك): 33 شيكلاً.



سردينة بزرة: 2 شيكل.



سردينة كبيرة: 13 – 15 شيكلاً.



بوري: 27 شيكلاً.



سلطان إبراهيم: 17 شيكلاً.



صرّوص: 15 شيكلاً.



غُبّص: 14 شيكلاً.



سكمبلة: 6 شواكل.

رام الله - دنيا الوطنشهدت أسعار الدواجن واللحوم الطازجة والخضروات والفواكه، اليوم الأربعاء، استقراراً ملحوظاً على جميع أنواعها، ونورد إليكم أسعار جميع أنواع اللحوم الحمراء والبيضاء والأسماك والخضروات والفواكة:البندورة: 1 ك = 1 شيكل.الخيار: 5 – 6 ك = 10 شواكل.خيار بلدي: 4 – 5 ك = 10 شواكل.فقوس: 1ك = 2 شيكل.(كبير: 1 ك = 1 شيكل).بصل بلدي: 7 – 8 ك = 10 شواكل.بصل صغير: 1 ك = 1 شيكل.بطاطا بلدية: 5 – 7 ك = 10شواكل.بامية بلدية: 18 – 22 شيكلاً.بامية حبة طويلة: 12 – 14 شيكلاً.ليمون: 1ك = 4 – 5 شواكل.باذنجان بتيري: 1 ك = 1 شيكل.باذنجان بلدي: 5 – 7 ك = 10 شواكل.كوسا: 7 – 8 ك = 10 شواكل.كوسا محاشي: 5 ك = 10 شواكل.ملوخية: 2 شيكل.فاصولياء: 1 ك = 3 شواكل.لوبياء: 1ك = 4 – 5 شواكل.فلفل: 1 ك = 3 شواكل.فليفلة ملونة: 1ك = 3 شواكل.ملفوف أحمر: 2 شيكل.يقطين: 1ك = 3 شواكل.الجزر: 1ك = 2 شيكل.تومة (وقية): 3 شواكل.الذرة كبيرة: 1 كوز = 1 شيكل.ذرة صغيرة: 10 كوز = 5 شواكل.