الأمين العام للجهاد يستقبل وفداً رفيعاً من (حزب الله) للتعزية برحيل شلح

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الأمين العام للجهاد الإسلامي زياد النخالة
رام الله - دنيا الوطن
استقبل الأمين العام للجهاد الإسلامي، زياد النخالة، اليوم الأربعاء، في مكتبه، وفداً كبيراً من (حزب الله) على رأسه، نائب أمين عام الحزب، الشيخ نعيم قاسم، ورئيس المكتب التنفيذي في الحزب، الشيخ هاشم صفي الدين، وعدد من كبار قيادات الحزب. 

وقدم الوفد، التعازي بوفاة الأمين العام السابق للجهاد الإسلامي، الدكتور رمضان عبد الله شلّح.

وأكد الوفد خلال زياته على عمق العلاقة مع حركة الجهاد الإسلامي، والمضي بثبات على نهج المقاومة، الذي عمده الراحل الكبير، كما نقل الوفد تعازي أمين عام (حزب الله) حسن نصر الله.

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