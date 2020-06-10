توغل محدود لخمس جرافات للاحتلال الإسرائيلي شمال بيت لاهيا





رام الله - دنيا الوطنتوغلت عدة جرافات عسكرية إسرائيلية، صباح اليوم الأربعاء، شمالي بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة.وأفادت مصادر محلية، بتوغل خمس جرافات لمسافة محدودة خارج السياج الأمني شمالي البلدة، وشرعت بأعمال تجريف في المكان، وسط إطلاق نار متقطع، وتحليق لطائرات الاستطلاع.وتتعمد آليات الاحتلال العسكرية، التوغل بين الفينة والأخرى في أراضي المواطنين الحدودية شمالي وشرقي القطاع، وتمنع المزارعين من الوصول إليها.