السودان: البشير كان يتقاضى 20 مليون دولار شهرياً



وقال الرئيس المناوب للجنة وعضو مجلس السيادة محمد الفكي سليمان، خلال مؤتمر صحفي عقد بالقصر الجمهوري مساء الثلاثاء، ونقلته (أخبار السودان): إن اللجنة وضعت يدها على حساب شخصي باسم البشير، يحمل رقم 2616 بنك أم درمان الوطني، تورد فيه 20 مليون دولار شهرياً كنثرية له حتى بعد انفصال الجنوب.



وأضاف: أنه تم لاحقاً تناقص مبلغ النثرية تدريجياً؛ ليصل إلى 8 ملايين دولار، ثم إلى 3 ملايين، وبقي عليه حتى عزل البشير في نيسان/ أبريل 2019.

رام الله - دنيا الوطنكشفت لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال في السودان، أن الرئيس المعزول عمر البشير، "كان يتقاضي نثرية شهرية قيمتها 20 مليون دولار".