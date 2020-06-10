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السودان: البشير كان يتقاضى 20 مليون دولار شهرياً

السودان: البشير كان يتقاضى 20 مليون دولار شهرياً
الرئيس المعزول عمر البشير
رام الله - دنيا الوطن
كشفت لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال في السودان، أن الرئيس المعزول عمر البشير، "كان يتقاضي نثرية شهرية قيمتها 20 مليون دولار".

وقال الرئيس المناوب للجنة وعضو مجلس السيادة محمد الفكي سليمان، خلال مؤتمر صحفي عقد بالقصر الجمهوري مساء الثلاثاء، ونقلته (أخبار السودان): إن اللجنة وضعت يدها على حساب شخصي باسم البشير، يحمل رقم 2616 بنك أم درمان الوطني، تورد فيه 20 مليون دولار شهرياً كنثرية له حتى بعد انفصال الجنوب.

وأضاف: أنه تم لاحقاً تناقص مبلغ النثرية تدريجياً؛ ليصل إلى 8 ملايين دولار، ثم إلى 3 ملايين، وبقي عليه حتى عزل البشير في نيسان/ أبريل 2019.

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