الأرقام في تصاعد.. الأرجنتين سجلت 1411 إصابة خلال 24 ساعة

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رام الله - دنيا الوطن

سجلت الأرجنتين أكثر من ألف إصابة جديدة بفيروس (كورونا) إذ واصلت معدلات الإصابات الجديدة ارتفاعها بعد أيام من تمديد إجراءات العزل العام في العاصمة بوينس أيرس بؤرة تفشي الفيروس، وفق (الوكالة اللبنانية الرسمية).



وسجلت وزارة الصحة الأرجنتينية 1411 حالة جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية بالاضافة إلى 42 حالة وفاة، مما رفع إجمالي الإصابات إلى 16742 حالة والوفيات إلى 717 حالة.