المكسيك: 695 وفاة جديدة بفيروس (كورونا)

صورة تعبيرية

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

كشفت بيانات وزارة الصحة المكسيكية، عن 9914 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، و695 وفاة، مساء الثلاثاء؛ ليصل إجمالي الإصابات إلى 103421 والوفيات إلى 94641، بحسب وكالة (رويترز).



وأعلنت الحكومة، أن "العدد الحقيقي للمصابين، أعلى بكثير من العدد الرسمي".