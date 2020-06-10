(كورونا): 126 وفاة و8,819 إصابة جديدة في 17 دولة عربية

بينت أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة، حول جائحة (كورونا)، حتى مساء أمس الثلاثاء، أن الفيروس أودى بحياة 412,766 شخصاً في دول العالم، فيما بلغت حصيلة أعداد المصابين المعلن عنهم، أكثر من 7 ملايين، و303 آلاف حالة مؤكدة، تعافى منهم ما يزيد عن 3 ملايين و592 ألف مريض.





وعلى صعيد الدول العربية، فقد أعلنت 17 دولة، عن وفاة 126 شخصاً متأثرين بإصابتهم بالفيروس، وعن اكتشاف 8,819 إصابة جديدة مؤكدة.





وتواصل جائحة (كورونا) تفشيها في 213 دولة وإقليم ومنطقة حول العالم، حيث اكتشف الثلاثاء، نحو 113 ألف إصابة جديدة، وأوقعت خلال الـ 24 ساعة الأخيرة 4,526 حالة وفاة على الأقل حتى الآن.





126 وفاة و8,819 إصابة جديدة في 17 دولة عربية

أوضحت الإحصاءات أن 13 دول عربية أعلنت الثلاثاء، عن 126 حالة وفاة جديدة بفيروس (كورونا)، هي: السعودية، ومصر، والعراق، والجزائر، وقطر، والكويت، وجيبوتي، والامارات، وسلطنة عمان، والبحرين، والمغرب، وموريتانيا، والصومال، فيما سجلت 4 دول عربية أخرى إصابات جديدة مؤكدة.

كما سجلت السعودية 37 حالة وفاة، من مجموع 783 وفاة حتى الآن، كما سجلت 2,288 إصابة جديدة، ليرتفع بذلك عدد المصابين إلى 108,571 شخصاً.

وأعلنت مصر الثلاثاء عن وفاة 35 شخصاً، من مجموع 1,306 وفيات حتى الآن، وعن تسجيل 1,385 إصابة جديدة ليصل بذلك عدد المصابين إلى 36,829 حالة.

وسجلت العراق وفاة 22 شخصاً، ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات إلى 392 شخصا، كما سجلت 787 إصابة جديدة مؤكدة من مجموع 14,268 حالة حتى الآن.

الجزائر: أعلنت وفاة 9 أشخاص، ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات فيها إلى 724 شخصاً، كما سجلت 117 إصابة جديدة مؤكدة من مجموع 10,382 حالة حتى الآن.

كما سجلت قطر وفاة 5 أشخاص، ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات إلى 62 شخصا، و1,721 إصابة جديدة، من مجموع 71,879 إصابة حتى الآن.

وفي الكويت أعلن أمس عن وفاة 4 أشخاص، ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات لديها إلى 273 شخصاً، كما سجلت 630 إصابة جديدة مؤكدة من مجموع 33,140 حالة حتى الآن.

فيما سجلت جيبوتي وفاة 3 أشخاص، ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات إلى 34 شخصاً، كما سجلت 53 إصابة جديدة، من مجموع 4,331 إصابة حتى الآن.

وسجلت الإمارات وفاة شخصين، ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات فيها إلى 283 شخصاً، كما سجلت 528 إصابة جديدة مؤكدة من مجموع 39,904 حالات حتى الآن.

سلطنة عمان أعلنت عن وفاة شخصين، ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات إلى 83 شخصاً، كما سجلت 712 إصابة جديدة، من مجموع 18,198 إصابة حتى الآن.

كذلك سجلت البحرين وفاة شخصين، ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات إلى 29 شخصاً، كما سجلت 314 إصابة جديدة لترتفع بذلك حصيلة المصابين الاجمالية الى 15,731 إصابة حتى الآن.

فيما سجلت المغرب وفاة شخصين، ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات فيها إلى 210 أشخاص، كما سجلت 135 إصابة جديدة مؤكدة من مجموع 8,437 حالة حتى الآن.

موريتانيا أعلنت وفاة شخصين ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات فيها إلى 61 شخصاً، كما سجلت 58 إصابة جديدة مؤكدة من مجموع 1,162 حالة حتى الآن.

فيما سجلت الصومال وفاة شخص واحد، ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات إلى 85 شخصاً، كما سجلت 48 إصابة جديدة، من مجموع 2,416 إصابة حتى الآن.

وعلى صعيد الدول العربية التي لم تشهد الثلاثاء حالات وفاة، ولكنها سجلت اصابات جديدة على أراضيها، فقد سجلت لبنان 18 إصابة جديدة، من مجموع 1,368حالة في البلاد، توفي منهم 30 شخصاً حتى الآن.

كما سجلت الأردن 14 إصابة جديدة، لترتفع بذلك حصيلة المصابين إلى 845 حالة، توفي منهم 9 أشخاص حتى الآن.

واعلن في فلسطين عن تسجيل 9 إصابات جديدة، 7 منهم من الظاهرية جنوب الخليل، واصابتين من محافظتي القدس، واريحا والأغوار، ليرتفع بذلك اجمالي مجموع الاصابات إلى 661 حالة مسجلة، توفي منهم 5 مواطنين، حتى الآن.

وسجلت سوريا إصابتين لشخصين، لترتفع بذلك حصيلة المصابين إلى 146 حالة، توفي منهم 6 أشخاص حتى الآن.





أما دولياً





ولا تزال الولايات المتحدة الامريكية تسجل أعلى عدد من الوفيات العالمي، حيث أعلنت حتى مساء الثلاثاء، عن 1,033 وفاة، ليرتفع بذلك عدد الوفيات لديها الى 114,088 شخصاً، فيما بلغت حصيلة الإصابات أكثر من مليونين و43 ألف شخص، منهم نحو 17 ألف إصابة جديدة آخر 24 ساعة.





فيما بلغت حصيلة الوفيات في بريطانيا 40,883 شخصاً، منهم 286 الثلاثاء، وبلغت حصيلة الإصابات لديها 289,140 إصابة، منهم 1,741 إصابة آخر 24 ساعة.





أما البرازيل فكانت حصيلة الوفيات فيها 38,406 أشخاص، منهم 1,094 الثلاثاء، ويبلغ اجمالي الإصابات لديها 739,503 حالات مؤكدة، منهم 28,616 في آخر 24 ساعة.





وسجلت الثلاثاء، 79 حالة وفاة، في إيطاليا من مجموع 34,043 وفاة، فيما أعلنت عن اكتشاف 283 إصابة جديدة لترتفع بذلك حصيلة المصابين لديها الى 235,561 حالة مؤكدة.





فرنسا من جانبها بلغت حصيلة الوفيات الإجمالية فيها 29,296 وفاة، منهم 87 أمس، وحصيلة 154,591 إصابة، منهم 403 آخر 24 ساعة.





وبخصوص حصيلة الوفيات في إسبانيا فقد بلغت 27,136 شخصا، ولم تعلن الثلاثاء عن وفيات، كما يبلغ مجموع عدد المصابين لديها 289,046 شخصا، منهم 249 في آخر 24 ساعة.





وأصبحت حصيلة الوفيات في المكسيك 14,053 شخصا، منهم 354 الثلاثاء، وتبلغ حصيلة الإصابات المعلنة 120,102 شخصاً، منهم 2,999 آخر 24 ساعة.





أما بلجيكا فبلغت حصيلة الوفيات فيها 9,619 حالة، منهم 13 الثلاثاء، وكذلك 59,437 إصابة، منهم 89 آخر 24 ساعة.





هذا واستقرت ألمانيا عند حصيلة وفيات 8,831 شخصاً، منهم 48 الثلاثاء، وبحصيلة 186,516 إصابة، منهم 311 آخر 24 ساعة.





ولا تزال إيران تستقر عند المركز العاشر بحصيلة وفيات تبلغ 8,425 شخصاً، منهم 74 الثلاثاء، فيما تبلغ حصيلة الاصابات لديها 175,927 إصابة، منهم 2,095 آخر 24 ساعة.





كندا بدورها بلغت حصيلة الوفيات فيها 7,895 شخصا، منهم 60 الثلاثاء، كما سجلت 372 إصابة جديدة مؤكدة من مجموع 96,616 حالة في البلاد.





فيما استقرت الهند عند حصيلة وفيات بلغت 7,750 شخصاً، منهم 277 الثلاثاء، وتبلغ حصيلة الإصابات المعلنة 276,146 شخصاً، منهم 10,218 آخر 24 ساعة.





وبلغت حصيلة الوفيات في روسيا 6,142 شخصاً، منهم 171 الثلاثاء، وبحصيلة إصابات تبلغ 485,253 شخصاً، منهم 8,595 آخر 24 ساعة.





هولندا بلغت حصيلة الوفيات فيها 6,031 شخصا، منهم 15 شخصاً الثلاثاء، وحصيلة اصابات 47,903 إصابات، منهم 164 آخر 24 ساعة.





جمهورية بيرو، بغلت حصيلة وفياتفيها 5,738 شخصاً، منهم 167 الثلاثاء، وحصيلة اصابات تبلغ 203,736 حالة، منهم 4,040 آخر 24 ساعة.

رام الله - دنيا الوطن