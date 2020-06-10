شؤون فلسطينية

حنا عيسى: غياب أفق التفاوض بين الفلسطينيين والإسرائيليين يقوض إمكانية تحقيق حل الدولتين

حنا عيسى: غياب أفق التفاوض بين الفلسطينيين والإسرائيليين يقوض إمكانية تحقيق حل الدولتين
الدكتور حنا عيسى ، الأمين العام للهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس
رام الله - دنيا الوطن
قال الدكتور حنا عيسى، الأمين العام للهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات: "إنه لا بد من وجود إستراتيجية فلسطينية متعددة المسارات ضمن رؤية وتخطيط بعيد المدى، وتحيط بكل المصالح والمخاطر القومية، وكذلك تربط الحاضر بالماضي وتستشرف المستقبل وتنطلق من رؤية علمية للواقع بكل مكوناته وتشابكاته السياسية والاجتماعية والاقتصادية، المحلية والدولية".

وأوضح، "الاستراتيجية تعتبر فن التوفيق بين الإمكانات القومية بكل مكوناتها من جانب والأهداف القومية من جانب آخر، هذه الإستراتيجية هي الأساس الذي تقوم عليه سياسات الدول والكيانات السياسية العقلانية، الإستراتيجية تؤسس على المصلحة الوطنية العليا أو ثوابت الأمة التي هي محل توافق وطني".

وتابع عيسى: "القضية الفلسطينية قضية محورية في السياسة الدولية والعالمية، وهي قضية تختلف عن كل قضايا التحرر العالمية عبر التاريخ الحديث، فهي ليست قضية تحرر فقط، بل قضية وجود، بمعنى أن قضايا التحرر كان يقر العالم فيها أن هذه الدولة أو ذلك الشعب يحتل دولة أو شعباً أو أرضاً ليس له، أما قضية فلسطين فهي قضية أحقية في الوجود، ففلسطين هي حق للفلسطينيين، وهذا الرأي تؤمن به كل الشعوب الإسلامية والعربية".

وأشار إلى أن "الفرص السياسية تشكل رافعة وعامل مشجع للاعبين الرئيسيين يمكنهم استغلالها في حشد الجماهير وإدامة العمل الجماعي المستمر، وهو هدف أساسي لاي حركة سياسية أو اجتماعية، وإذا أردنا تطبيق هذه القاعدة على الواقع الحالي في فلسطين، وفي ظل العدوان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية المحتلة فان تفعيل المسار القانوني الدولي من شأنه أن يوجه اتهامات لإسرائيل لارتكابها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، بسبب ما نفذته سلطات الاحتلال بطائراتها الحربية ومدفعياتها وجنودها من جرائم ومجازر بحق الالاف من المدنيين وفي مقدمتهم الاطفال".

ولفت عيسى، "إذا بات طريق المفاوضات لوحده طريق مسدود، لا بدّ من تفعيل أدوات أخرى على المستوى الحكومي العربي أو الجماهيري، بما فيها دعم الصمود وإعادة الوحدة الفلسطينية واستثمار المشاعر الإيجابية لحركة التضامن الدولية، لاسيما بعد العدوان على غزة".

وأضاف: "وإذا كانت شروط التفاوض نظرياً تتطلب معرفة ودراية وحنكة، لأنه عمل جدي ومعقد ويحتاج إلى خبرة وقدرة، فضلاً عن دقة في التفاصيل وحدود للفريق المفاوض، فإنه يعني، لاسيما للفريق المدافع عن عدالة وشرعية قضية، تقديم تنازلات مسبقة، ولهذا اقتضى الأمر رفع المطالب الابتدائية إلى أعلى سقف".

واستطرد عيسى: "التفاوض يعني نهاية المطاف قبول بعض الحلول الوسط، الأمر الذي يتطلب الإبقاء على خيارات أخرى غير التفاوض، ولعل عدم التفاوض هو جزء من التفاوض ذاته، وقد يتطلب الأمر تجميد الوضع التفاوضي لحين أو التهديد بخيارات أخرى بما فيها الانتقال من الخيار السياسي والمدني".

وشدد، "إذا كانت المفاوضات السرية وسيلة من وسائل الصراع، فإن القوى الضعيفة لا ينبغي أن تلجأ إليها لأنها ليست في مصلحتها، وذلك بالإشارة إلى مفاوضات مدريد- أوسلو، وبالطبع فإن العكس هو الصحيح فإن القوى القوية والمتنفذة سيكون من مصلحتها أن تلجأ إلى المفاوضات السرية، لكسب الوقت وعدم إعطاء أي تعهدات علنية، وهو الأمر الذي ينبغي إدراكه عند التعاطي مع موضوع المفاوضات".

وقال عيسى: "وإذا طبّقنا ذلك على الوضع الفلسطيني فإن المفاوضات السرية وما تمخض عنها أدت إلى انهيار وحدة الموقف الفلسطيني، والإطاحة بموازين القوى لمصلحة إسرائيل، وفقدان زمام المبادرة، خصوصاً بعد التشطير والتفتيت، وهذه الظروف الشديدة الوطأة انعكست سلباً على منظمة التحرير الفلسطينية، وأسهمت في تجميدها كإطار مرجعي للشعب العربي الفلسطيني منذ ما يقارب الثلاثة عقود من الزمان".

ونوه عيسى، "أهداف هذه المسارات هي حماية حقوق وثوابت الشعب الفلسطيني، وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في المقاومة المشروعة عبر تكتيكات وأشكال يتم التوافق عليها وفق مجموعة من الوسائل بلا استثناء، بالإضافة لتمكينه من تقرير مصيره، وبناء دولته المستقلة كاملة السيادة، مع عودة اللاجئين، وإطلاق سراح كافة الأسرى".

أخبار ذات صلة

النقد: تَراجع قيمة الشيكات المُعادة بنسبة 50% في أيار الماضي

النقد: تَراجع قيمة الشيكات المُعادة بنسبة 50% في أيار الماضي

قيادي بـ &#34;الشعبية&#34; يُحدد خمسة مطالب للقيادة الفلسطينية لإثبات الجدية بمواجهة مخطط الضم

قيادي بـ "الشعبية" يُحدد خمسة مطالب للقيادة الفلسطينية لإثبات الجدية بمواجهة مخطط الضم

غزة: أربعة حوادث سير نتج عنها ثلاث إصابات إحداها خطيرة بـ 24 ساعة

غزة: أربعة حوادث سير نتج عنها ثلاث إصابات إحداها خطيرة بـ 24 ساعة

مركز حقوقي يُقدم بلاغاً للمحكمة الجنائية الدولية بشأن جريمة إعدام &#34;الحلاق&#34;

مركز حقوقي يُقدم بلاغاً للمحكمة الجنائية الدولية بشأن جريمة إعدام "الحلاق"

حسين الشيخ: السلطة الفلسطينية ليست جمعية خيرية أو وكيلاً أمنياً واقتصادياً

حسين الشيخ: السلطة الفلسطينية ليست جمعية خيرية أو وكيلاً أمنياً واقتصادياً

أسعار صرف العملات مقابل الشيكل

أسعار صرف العملات مقابل الشيكل

الاحتلال يَشُن حملة اعتقالات جديدة في الضفة

الاحتلال يَشُن حملة اعتقالات جديدة في الضفة

الطقس: الحرارة أعلى من معدلها السنوي

الطقس: الحرارة أعلى من معدلها السنوي

التعليقات

الدنيا حكايات

رجل الخير

رجل الخير

شؤون فلسطينية

مركز حقوقي يُقدم بلاغاً للمحكمة الجنائية الدولية بشأن جريمة إعدام &#34;الحلاق&#34;

مركز حقوقي يُقدم بلاغاً للمحكمة الجنائية الدولية بشأن جريمة إعدام "الحلاق"

الاحتلال يَشُن حملة اعتقالات جديدة في الضفة

الاحتلال يَشُن حملة اعتقالات جديدة في الضفة

محافظ الخليل يُصدر قرارات مهمة بشأن إغلاق بلدة الظاهرية

محافظ الخليل يُصدر قرارات مهمة بشأن إغلاق بلدة الظاهرية

تفاصيل الحالة الجوية حتى مطلع الأسبوع المقبل

تفاصيل الحالة الجوية حتى مطلع الأسبوع المقبل

خلال اتصال مع النخالة.. أمير دولة قطر السابق يُعزي بوفاة رمضان شلح

خلال اتصال مع النخالة.. أمير دولة قطر السابق يُعزي بوفاة رمضان شلح

الخارجية الفلسطينية تُصدر بياناً توضيحياً بشأن إجلاء العالقين من مصر

الخارجية الفلسطينية تُصدر بياناً توضيحياً بشأن إجلاء العالقين من مصر

الفنان حسن عويتي: الثقافة مهمة لتكوين شخصية الممثل عبر الفن والأدب

الفنان حسن عويتي: الثقافة مهمة لتكوين شخصية الممثل عبر الفن والأدب

رئيس بلدية غزة يكشف تفاصيل جديدة بشأن أكشاك البحر

رئيس بلدية غزة يكشف تفاصيل جديدة بشأن أكشاك البحر

منوعات

هيفاء وهبي تهدد طياراً عراقياً بمقاضاته بعد اكتشافها مفاجأة

هيفاء وهبي تهدد طياراً عراقياً بمقاضاته بعد اكتشافها مفاجأة

هنا الزاهد تدافع عن نفسها بسبب هذه الصورة

هنا الزاهد تدافع عن نفسها بسبب هذه الصورة

إصابة ابنة فريد شوقي بـ(كورونا) بطريقة غريبة.. وتعلق: &#34;الذوق وداني في داهية&#34;

إصابة ابنة فريد شوقي بـ(كورونا) بطريقة غريبة.. وتعلق: "الذوق وداني في داهية"

&#34;وفاة حسين الجسمي&#34; في حادث يثير ضجة.. و MBC ترد

"وفاة حسين الجسمي" في حادث يثير ضجة.. و MBC ترد

نيللي كريم تحسم أمر خطوبتها من رجل الأعمال عُمر اسلام

نيللي كريم تحسم أمر خطوبتها من رجل الأعمال عُمر اسلام

بعد النتيجة الإيجابية.. ابنة &#34;منى إش إش&#34; تطلب الدعاء

بعد النتيجة الإيجابية.. ابنة "منى إش إش" تطلب الدعاء

شقيقة محمد رمضان تُفجر مفاجأة.. وترد على منتقدي شكلها

شقيقة محمد رمضان تُفجر مفاجأة.. وترد على منتقدي شكلها

فنانة سورية تخضع لعملية جراحية بعد سقوطها في منزلها

فنانة سورية تخضع لعملية جراحية بعد سقوطها في منزلها

شيرين تنفي خلافها مع زوجها بصورة رومانسية جداً.. ومفاجأة بشأن إصابتهما بـ(كورونا)

شيرين تنفي خلافها مع زوجها بصورة رومانسية جداً.. ومفاجأة بشأن إصابتهما بـ(كورونا)

اسم ريم البارودي الحقيقي يفاجئ الجمهور

اسم ريم البارودي الحقيقي يفاجئ الجمهور

عربي

الصحة المصرية: تسجيل 35 حالة وفاة و1385 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

الصحة المصرية: تسجيل 35 حالة وفاة و1385 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

شاهد: طائرة إماراتية تهبط بمطار بن غوريون الإسرائيلي قادمة من أبوظبي

شاهد: طائرة إماراتية تهبط بمطار بن غوريون الإسرائيلي قادمة من أبوظبي

السعودية تكشف موقفها من خطة الضم الإسرائيلية لأجزاء من الضفة الغربية

السعودية تكشف موقفها من خطة الضم الإسرائيلية لأجزاء من الضفة الغربية

سوريا ترد على عرض أمريكي للرئيس بشار الأسد

سوريا ترد على عرض أمريكي للرئيس بشار الأسد