شؤون فلسطينية

قيادي بـ "الشعبية" يُحدد خمسة مطالب للقيادة الفلسطينية لإثبات الجدية بمواجهة مخطط الضم

قيادي بـ "الشعبية" يُحدد خمسة مطالب للقيادة الفلسطينية لإثبات الجدية بمواجهة مخطط الضم
الرئيس عباس خلال اجتماع القيادة الفلسطينية
خاص دنيا الوطن-هيثم نبهان
حدد عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، ماهر مزهر، خمس مطالبات للقيادة الفلسطينية، مؤكداً أنها تعكس مدى الجدية على أرض الواقع في مواجهة مخطط الضم الإسرائيلي.

وقال مزهر في تصريحات خاصة لــ "دنيا الوطن": نحن في الجبهة الشعبية، نقول وبوضوح: نريد ربط الأقوال بالأفعال، ونريد خطوات عملية من أجل مواجهة الاستيطان والضم، والتهديدات التي تواجه شعبنا.

وأضاف: هذه الخطوات، تبدأ أولاً: من خلال الإعلان عن إلغاء اتفاقيات أوسلو، وثانياً: سحب الاعتراف بإسرائيل، وثالثاً: أن تجتمع اللجنة التنفيذية؛ لترسل رسائل واضحة إلى جامعة الدول العربية، ومنظمة المؤتمر الإسلامي، ومجلس الأمن، تعلن من خلالها إلغاء كافة الاتفاقيات مع إسرائيل، والتحلل منها.

وتابع مزهر: رابعاً: فتح مواجهة شاملة مع الاحتلال وفعاليات شعبية، وفتح كل أشكال النضال والمقاومة الشاملة، مشيراً إلى وجود 51 نقطة تماس مع الاحتلال، والمطلوب إطلاق يد جماهير الشعب الفلسطيني لمواجهة "العدو". 

وأضاف عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية، أنه مع هذه الخطوات الإجرائية، ومن أجل أن نكون صادقين مع شعبنا في مواجهة الضم، مطلوب بشكل عاجل خطوات عاجلة من أجل إنهاء الانقسام، وتأتي من خلال دعوة الأمناء العامين، أو عقد اجتماع الإطار القيادي في الخارج. 

وشدد مزهر على أن هذه الخطوات، تحتاج إلى إرادة قوية وعزيمة لدى القيادة الفلسطينية، والخطوة الأولى دعوة الأمناء العامين والإعلان عن إلغاء "أوسلو" وسحب الاعتراف.

وأكد أن المطلوب هو أن نمتلك الإرادة، ونقول إن شعبنا الفلسطيني الذي خاض معارك طويلة، سيلتف حول القيادة، وسيخوض هذه المعركة من أجل إعادة الاعتبار للمشروع الكفاحي، لأن "هذا العدو لا يعرف إلا لغة القوة وليس المفاوضات العبثية". 

وحول ما إذا كانت هذه المطالبات في حال نفذت، من الممكن أن تنتهي السلطة، قال مزهر: إن الشعبية ليست مع إنهاء السلطة.

وفيما يتعلق برسالة "مجموعة السلام العربية" حول إنهاء الانقسام، قال مزهر: إن أي خطوة تُقدم من أي جهة في اتجاه الدفع لإنهاء الانقسام، نحن معها، ونبارك خطوات كل الجهات التي تدعم إنهاء الانقسام.

 وأضاف: نقول لطرفي الانقسام: إننا لسنا بحاجة لاتفاقيات جديدة أو مؤتمرات، نحن بحاجة إلى تنفيذ مخرجات بيروت 2017، وأيار/ مايو 2011 وجميع الاتفاقيات المبنية على المصالحة، وعلى إعادة الاعتبار للمشروع الوطني، وإقامة انتخابات رئاسية وتشريعية، ومجلس وطني. 

وشدد عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية، على أن المدخل الحقيقي لحل الأزمات، التي يعاني منها شعبنا الفلسطيني، هي المصالحة، والرابح الوحيد من استمرار الانقسام، هو الاحتلال. 

وفي سؤال حول التراشق الإعلامي الأخير، بشأن منظمة التحرير قال مزهر: إن "الشعبية" تقول بوضوح، يجب أن نوقف جميع أنواع التراشق الإعلامي، ويجب أن نكون موحدين.

واستدرك: في نفس الوقت "الشعبية تقول: إن المنظمة هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، على قاعدة إعادة بناء وتفعيل وتطوير المنظمة، على أسس ديمقراطية، وبناءً على الاتفاق الذي أبرم في القاهرة عام 2005 بحضور كل الفصائل الفلسطينية، ونريد منظمة تمثل الكل الوطني، وأن تعيد الاعتبار للمشروع الوطني.

أخبار ذات صلة

حنا عيسى: غياب أفق التفاوض بين الفلسطينيين والإسرائيليين يقوض إمكانية تحقيق حل الدولتين

حنا عيسى: غياب أفق التفاوض بين الفلسطينيين والإسرائيليين يقوض إمكانية تحقيق حل الدولتين

النقد: تَراجع قيمة الشيكات المُعادة بنسبة 50% في أيار الماضي

النقد: تَراجع قيمة الشيكات المُعادة بنسبة 50% في أيار الماضي

غزة: أربعة حوادث سير نتج عنها ثلاث إصابات إحداها خطيرة بـ 24 ساعة

غزة: أربعة حوادث سير نتج عنها ثلاث إصابات إحداها خطيرة بـ 24 ساعة

مركز حقوقي يُقدم بلاغاً للمحكمة الجنائية الدولية بشأن جريمة إعدام &#34;الحلاق&#34;

مركز حقوقي يُقدم بلاغاً للمحكمة الجنائية الدولية بشأن جريمة إعدام "الحلاق"

حسين الشيخ: السلطة الفلسطينية ليست جمعية خيرية أو وكيلاً أمنياً واقتصادياً

حسين الشيخ: السلطة الفلسطينية ليست جمعية خيرية أو وكيلاً أمنياً واقتصادياً

أسعار صرف العملات مقابل الشيكل

أسعار صرف العملات مقابل الشيكل

الاحتلال يَشُن حملة اعتقالات جديدة في الضفة

الاحتلال يَشُن حملة اعتقالات جديدة في الضفة

الطقس: الحرارة أعلى من معدلها السنوي

الطقس: الحرارة أعلى من معدلها السنوي

التعليقات

الدنيا حكايات

رجل الخير

رجل الخير

شؤون فلسطينية

مركز حقوقي يُقدم بلاغاً للمحكمة الجنائية الدولية بشأن جريمة إعدام &#34;الحلاق&#34;

مركز حقوقي يُقدم بلاغاً للمحكمة الجنائية الدولية بشأن جريمة إعدام "الحلاق"

الاحتلال يَشُن حملة اعتقالات جديدة في الضفة

الاحتلال يَشُن حملة اعتقالات جديدة في الضفة

محافظ الخليل يُصدر قرارات مهمة بشأن إغلاق بلدة الظاهرية

محافظ الخليل يُصدر قرارات مهمة بشأن إغلاق بلدة الظاهرية

تفاصيل الحالة الجوية حتى مطلع الأسبوع المقبل

تفاصيل الحالة الجوية حتى مطلع الأسبوع المقبل

خلال اتصال مع النخالة.. أمير دولة قطر السابق يُعزي بوفاة رمضان شلح

خلال اتصال مع النخالة.. أمير دولة قطر السابق يُعزي بوفاة رمضان شلح

الخارجية الفلسطينية تُصدر بياناً توضيحياً بشأن إجلاء العالقين من مصر

الخارجية الفلسطينية تُصدر بياناً توضيحياً بشأن إجلاء العالقين من مصر

الفنان حسن عويتي: الثقافة مهمة لتكوين شخصية الممثل عبر الفن والأدب

الفنان حسن عويتي: الثقافة مهمة لتكوين شخصية الممثل عبر الفن والأدب

رئيس بلدية غزة يكشف تفاصيل جديدة بشأن أكشاك البحر

رئيس بلدية غزة يكشف تفاصيل جديدة بشأن أكشاك البحر

منوعات

هيفاء وهبي تهدد طياراً عراقياً بمقاضاته بعد اكتشافها مفاجأة

هيفاء وهبي تهدد طياراً عراقياً بمقاضاته بعد اكتشافها مفاجأة

هنا الزاهد تدافع عن نفسها بسبب هذه الصورة

هنا الزاهد تدافع عن نفسها بسبب هذه الصورة

إصابة ابنة فريد شوقي بـ(كورونا) بطريقة غريبة.. وتعلق: &#34;الذوق وداني في داهية&#34;

إصابة ابنة فريد شوقي بـ(كورونا) بطريقة غريبة.. وتعلق: "الذوق وداني في داهية"

&#34;وفاة حسين الجسمي&#34; في حادث يثير ضجة.. و MBC ترد

"وفاة حسين الجسمي" في حادث يثير ضجة.. و MBC ترد

نيللي كريم تحسم أمر خطوبتها من رجل الأعمال عُمر اسلام

نيللي كريم تحسم أمر خطوبتها من رجل الأعمال عُمر اسلام

بعد النتيجة الإيجابية.. ابنة &#34;منى إش إش&#34; تطلب الدعاء

بعد النتيجة الإيجابية.. ابنة "منى إش إش" تطلب الدعاء

شقيقة محمد رمضان تُفجر مفاجأة.. وترد على منتقدي شكلها

شقيقة محمد رمضان تُفجر مفاجأة.. وترد على منتقدي شكلها

فنانة سورية تخضع لعملية جراحية بعد سقوطها في منزلها

فنانة سورية تخضع لعملية جراحية بعد سقوطها في منزلها

شيرين تنفي خلافها مع زوجها بصورة رومانسية جداً.. ومفاجأة بشأن إصابتهما بـ(كورونا)

شيرين تنفي خلافها مع زوجها بصورة رومانسية جداً.. ومفاجأة بشأن إصابتهما بـ(كورونا)

اسم ريم البارودي الحقيقي يفاجئ الجمهور

اسم ريم البارودي الحقيقي يفاجئ الجمهور

عربي

الصحة المصرية: تسجيل 35 حالة وفاة و1385 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

الصحة المصرية: تسجيل 35 حالة وفاة و1385 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

شاهد: طائرة إماراتية تهبط بمطار بن غوريون الإسرائيلي قادمة من أبوظبي

شاهد: طائرة إماراتية تهبط بمطار بن غوريون الإسرائيلي قادمة من أبوظبي

السعودية تكشف موقفها من خطة الضم الإسرائيلية لأجزاء من الضفة الغربية

السعودية تكشف موقفها من خطة الضم الإسرائيلية لأجزاء من الضفة الغربية

سوريا ترد على عرض أمريكي للرئيس بشار الأسد

سوريا ترد على عرض أمريكي للرئيس بشار الأسد