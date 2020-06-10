قيادي بـ "الشعبية" يُحدد خمسة مطالب للقيادة الفلسطينية لإثبات الجدية بمواجهة مخطط الضم

الرئيس عباس خلال اجتماع القيادة الفلسطينية

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خاص دنيا الوطن-هيثم نبهان

حدد عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، ماهر مزهر، خمس مطالبات للقيادة الفلسطينية، مؤكداً أنها تعكس مدى الجدية على أرض الواقع في مواجهة مخطط الضم الإسرائيلي.



وقال مزهر في تصريحات خاصة لــ "دنيا الوطن": نحن في الجبهة الشعبية، نقول وبوضوح: نريد ربط الأقوال بالأفعال، ونريد خطوات عملية من أجل مواجهة الاستيطان والضم، والتهديدات التي تواجه شعبنا.



وأضاف: هذه الخطوات، تبدأ أولاً: من خلال الإعلان عن إلغاء اتفاقيات أوسلو، وثانياً: سحب الاعتراف بإسرائيل، وثالثاً: أن تجتمع اللجنة التنفيذية؛ لترسل رسائل واضحة إلى جامعة الدول العربية، ومنظمة المؤتمر الإسلامي، ومجلس الأمن، تعلن من خلالها إلغاء كافة الاتفاقيات مع إسرائيل، والتحلل منها.



وتابع مزهر: رابعاً: فتح مواجهة شاملة مع الاحتلال وفعاليات شعبية، وفتح كل أشكال النضال والمقاومة الشاملة، مشيراً إلى وجود 51 نقطة تماس مع الاحتلال، والمطلوب إطلاق يد جماهير الشعب الفلسطيني لمواجهة "العدو".



وأضاف عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية، أنه مع هذه الخطوات الإجرائية، ومن أجل أن نكون صادقين مع شعبنا في مواجهة الضم، مطلوب بشكل عاجل خطوات عاجلة من أجل إنهاء الانقسام، وتأتي من خلال دعوة الأمناء العامين، أو عقد اجتماع الإطار القيادي في الخارج.



وشدد مزهر على أن هذه الخطوات، تحتاج إلى إرادة قوية وعزيمة لدى القيادة الفلسطينية، والخطوة الأولى دعوة الأمناء العامين والإعلان عن إلغاء "أوسلو" وسحب الاعتراف.



وأكد أن المطلوب هو أن نمتلك الإرادة، ونقول إن شعبنا الفلسطيني الذي خاض معارك طويلة، سيلتف حول القيادة، وسيخوض هذه المعركة من أجل إعادة الاعتبار للمشروع الكفاحي، لأن "هذا العدو لا يعرف إلا لغة القوة وليس المفاوضات العبثية".



وحول ما إذا كانت هذه المطالبات في حال نفذت، من الممكن أن تنتهي السلطة، قال مزهر: إن الشعبية ليست مع إنهاء السلطة.



وفيما يتعلق برسالة "مجموعة السلام العربية" حول إنهاء الانقسام، قال مزهر: إن أي خطوة تُقدم من أي جهة في اتجاه الدفع لإنهاء الانقسام، نحن معها، ونبارك خطوات كل الجهات التي تدعم إنهاء الانقسام.



وأضاف: نقول لطرفي الانقسام: إننا لسنا بحاجة لاتفاقيات جديدة أو مؤتمرات، نحن بحاجة إلى تنفيذ مخرجات بيروت 2017، وأيار/ مايو 2011 وجميع الاتفاقيات المبنية على المصالحة، وعلى إعادة الاعتبار للمشروع الوطني، وإقامة انتخابات رئاسية وتشريعية، ومجلس وطني.



وشدد عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية، على أن المدخل الحقيقي لحل الأزمات، التي يعاني منها شعبنا الفلسطيني، هي المصالحة، والرابح الوحيد من استمرار الانقسام، هو الاحتلال.



وفي سؤال حول التراشق الإعلامي الأخير، بشأن منظمة التحرير قال مزهر: إن "الشعبية" تقول بوضوح، يجب أن نوقف جميع أنواع التراشق الإعلامي، ويجب أن نكون موحدين.



واستدرك: في نفس الوقت "الشعبية تقول: إن المنظمة هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، على قاعدة إعادة بناء وتفعيل وتطوير المنظمة، على أسس ديمقراطية، وبناءً على الاتفاق الذي أبرم في القاهرة عام 2005 بحضور كل الفصائل الفلسطينية، ونريد منظمة تمثل الكل الوطني، وأن تعيد الاعتبار للمشروع الوطني.