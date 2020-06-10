غزة: أربعة حوادث سير نتج عنها ثلاث إصابات إحداها خطيرة بـ 24 ساعة

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رام الله - دنيا الوطن

أفادت الإدارة العامة للمرور، اليوم الأربعاء، أن حالة الطرق لهذا الصباح، حركة مرورية اعتيادية منذ الصباح الباكر على كافة المفترقات والشوارع الرئيسية.



وسجل لدى دائرة حوادث الطرق خلال الـ 24 ساعة الماضية، أربعة حوادث سير، نتج عنها ثلاث إصابات، إحداها خطيرة، بالإضافة إلى الأضرار المادية، التي لحقت بالمركبات ومكونات الطريق.



وأوضحت دائرة المرور، أن الحركة في الطرق الخارجية، خاصة شارعي الرشيد الساحلي، وصلاح الدين منسابة بشكل اعتيادي.



وطالبت المرور من قائدي المركبات، الالتزام بالسرعات المحددة على الطرق، وترك مسافة أمان وكافية.



وختمت: في حالة وقوع الحوادث، بادر بتحريك سيارتك لأقرب موقف؛ ضماناً لانسيابية الحركة المرورية، علماً بأنه يمكنك التواصل مع العمليات المركزية.