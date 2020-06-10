حسين الشيخ: السلطة الفلسطينية ليست جمعية خيرية أو وكيلاً أمنياً واقتصادياً





وأضاف الشيخ في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) صباح اليوم الأربعاء: "على إسرائيل تحمل مسؤولياتها كقوة احتلال، والسلطة الفلسطينية ليست جهة خدماتية، ولا جمعية خيرية، وليست وكيلاً أمنياً واقتصادياً".









رام الله - دنيا الوطنقال حسين الشيخ، رئيس هيئة الشؤون المدنية الفلسطينية، عضو اللجنة المركزية لحركة (فتح): الضم الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، يعني قتل رؤية حل الدولتين، وانهيار التسوية السياسية القائمة على أساس التفاوض، وفق اتفاقيات أصبحت في حكم الماضي.