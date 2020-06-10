الاحتلال يَشُن حملة اعتقالات جديدة في الضفة

رام الله - دنيا الوطنشنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، حملة دهم واعتقال واسعة، فجر اليوم الأربعاء، طالت عدة شبان من مناطق متفرقة في الضفة.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت كلاً من: علاء عصمت عبيد، ومعاذ ناهد عبيد، وأمين عمر حامد، بعد مداهمة منازلهم ببلدة العيساوية في القدس.

واعتقلت قوة للاحتلال، الشاب محفوظ غسان باكير نصاصرة من بيت فوريك، وهو من ذوي الاحتياجات الخاصة، قرب مستوطنة (إيتمار)، حيث ادعى الاحتلال، محاولته التسلل وبحوزته سكيناً للمستوطنة، المقامة شرق نابلس.