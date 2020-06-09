شؤون فلسطينية

تفاصيل الحالة الجوية حتى مطلع الأسبوع المقبل

تفاصيل الحالة الجوية حتى مطلع الأسبوع المقبل
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
يكون الجو صافياً بوجه عام، وحاراً نسبياً في المناطق الجبلية إلى حار في بقية المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة؛ لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون الجو صافياً بوجه عام، بارداً نسبياً في المناطق الجبلية، ومعتدلاً في بقية المناطق، والرياح شمالية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الخميس: يكون الجو غائماً جزئياً إلى صافٍ ومعتدلاً في المناطق الجبلية، حاراً نسبياً في بقية المناطق، حيث يطرأ انخفاض على درجات الحرارة؛ لتصبح حول معدلها السنوي العام، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط في ساعات المساء، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

الجمعة: يكون الجو صافياً بوجه عام، ومعتدلاً في المناطق الجبلية وحاراً نسبياً في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة؛ لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط في ساعات المساء، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

السبت: يكون الجو صافياً بوجه عام، وحاراً نسبياً في المناطق الجبلية إلى حار في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة؛ لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط في ساعات المساء، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي: 

المدينـة اليـوم ع- ص

 غـداً ع- ص

 بعد غـد ع- ص

 المدينـة اليـوم ع – ص 

غـداً ع – ص

 بعد غـد ع- ص
      القدس 29-16 27-15 28-19 بيت لحم 29-16 27-15 28-19
رام الله والبيرة 28-15 26-14 26-18 طولكرم 29-19 28-19 30-22
نابلس 30-17 28-17 29-19 قلقيلية 29-19 28-19 30-22
جنين 32-18 31-17 32-21 سلفيت 29-16 27-15 28-19
طوباس 32-18 31-17 32-21 روابي 30-18 28-17 29-19
الخليل 28-15 26-14 27-18 غزه 28-20 27-20 29-23
أريحا 37-23 35-23 36-26 خانيونس 28-20 27-20 29-23
الأغوار الشمالية 35-21 33-22 34-24 رفح 29-19 28-19 30-24

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