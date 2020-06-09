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الصحة المصرية: تسجيل 35 حالة وفاة و1385 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

الصحة المصرية: تسجيل 35 حالة وفاة و1385 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، تسجيل 35 حالة وفاة، و1385 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد.

وأوضح خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية، اليوم الثلاثاء، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس (كورونا) ارتفع ليصبح 11071 حالة، بحسب ما جاء على موقع الوكالة الفلسطينية الرسمية.

وأشار إلى أن إجمالي العدد، الذي تم تسجيله في مصر بفيروس (كورونا) حتى اليوم هو 36829 حالة من ضمنهم 9786 حالة تم شفاؤها، وخرجت من مستشفيات العزل، و1306 حالات وفاة.

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