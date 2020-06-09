خلال اتصال مع النخالة.. أمير دولة قطر السابق يُعزي بوفاة رمضان شلح

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رام الله - دنيا الوطن

تلقى زياد النخالة، الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي، مساء اليوم الثلاثاء، اتصالاً هاتفياً من أمير دولة قطر السابق، الأمير حمد بن خليفة آل ثاني.



وقدم الأمير حمد، خلال الاتصال، التعازي بوفاة الدكتور رمضان شلح، الأمين العام السابق لحركة الجهاد الإسلامي، بحسب ما جاء على موقع حركة الجهاد الإلكتروني.



وأعرب الأمير حمد، عن مواساته للشعب الفلسطيني، ولحركة الجهاد، ولأسرة الفقيد الكبير رمضان شلح.