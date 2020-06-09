الخارجية الفلسطينية تُصدر بياناً توضيحياً بشأن إجلاء العالقين من مصر

أصدرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، بياناً توضيحياً، بشأن إجلاء العالقين من مصر، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، جاء فيه:



تعمل وزارة الخارجية والمغتربين وجهاز المخابرات العامة على مدار الساعة مع الاشقاء في المملكة الاردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية لانجاز جميع الترتيبات النهائية الخاصة باجلاء المواطنين والطلبة العالقين من مصر الشقيقة، من جميع النواحي اللوجستية بما فيها استقبالهم في المطارات الاردنية ونقلهم مباشرة الى الجسر.



إن دولة فلسطين، إذ تشكر مجدداً الأشقاء في مصر والأردن على دعمهم وتعاونهم معنا لإجلاء العالقين من أبناء شعبنا، فإنها تؤكد أن المستجدات والتطورات السياسية، التي نتجت عن قرار الضم الاستعماري، أضافت تعقيدات جديدة، حالت دون البدء بإنجاز هذه المهمة بتاريخ 2020/06/10.





وتهيب الوزارة بأبناء شعبنا العالقين وأسرهم ضرورة تفهم حساسية الظروف وتعقيداتها، والتحلي بالصبر، وتتفهم الوزارة الظروف الصعبة التي يمر بها أبناء شعبنا العالقين بوجه خاص، وأبناء شعبنا الفلسطيني في كل مكان بوجه عام.





كما تهيب الوزارة بأبناء شعبنا، أخذ المعلومة من مصادرها الرسمية، وتوخي الدقة والحذر إزاء الإشاعات ومصادرها الهادفة للتشويش، وخلق البلبلة أمام إنجاز هذه المهمة، وتتمنى السلامة لشعبنا.

رام الله - دنيا الوطن