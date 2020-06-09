شؤون فلسطينية

مجلس السفراء العرب يطالب الحكومة اليونانية بالاعتراف بدولة فلسطين

مجلس السفراء العرب يطالب الحكومة اليونانية بالاعتراف بدولة فلسطين
رام الله - دنيا الوطن
كشف مروان طوباسي، عميد السلك الدبلوماسي العربي باليونان، سفير دولة فلسطين، عن فحوى مذكرة رفعها اليوم مجلس السفراء العرب لوزير خارجية اليونان نيقولاس دندياس تطالب الحكومة اليونانية استنادا الي القرار 8522 المعتمد من المجلس الوزاري لجامعة الدول العربية في جلسته الأخيرة، باعتماد فرض إجراءات عقابية على إسرائيل "القوة القائمة بالاحتلال" وذلك بشكل منفرد وايضا من خلال دعم هذا التوجه داخل الاتحاد الأوروبي وذلك لمنع تنفيذ مخططات الضم و الالحاق التي أعلنت عنها الحكومة الإسرائيلية مؤخرا.

وقال طوباسي: "إن مجلس السفراء العرب قد دعى في مذكرته المشار إليها الحكومة اليونانية إلى الاعتراف بدولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية وفق حدود ما قبل 4 حزيران/يونيو 1967 وذلك سندا لتنفيذ قرار البرلمان اليوناني الذي اتخذ بالإجماع والى موقف الحكومة اليونانية المعلن من تأييد حل الدولتين بما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة و عاصمتها القدس الشرقية على حدود 1967".

أخبار ذات صلة

خلال اتصال مع النخالة.. أمير دولة قطر السابق يُعزي بوفاة رمضان شلح

خلال اتصال مع النخالة.. أمير دولة قطر السابق يُعزي بوفاة رمضان شلح

الخارجية الفلسطينية تُصدر بياناً توضيحياً بشأن إجلاء العالقين من مصر

الخارجية الفلسطينية تُصدر بياناً توضيحياً بشأن إجلاء العالقين من مصر

مستشار هنية: الاحتلال يسعى لتصفية القضية الفلسطينية من بوابة التطبيع

مستشار هنية: الاحتلال يسعى لتصفية القضية الفلسطينية من بوابة التطبيع

الفنان حسن عويتي: الثقاقة مهمة لتكوين شخصية الممثل عبر الفن والأدب

الفنان حسن عويتي: الثقاقة مهمة لتكوين شخصية الممثل عبر الفن والأدب

رئيس بلدية غزة يكشف تفاصيل جديدة بشأن أكشاك البحر

رئيس بلدية غزة يكشف تفاصيل جديدة بشأن أكشاك البحر

الرئاسة الفلسطينية تُعلّق على موقف السعودية من ضم أجزاء من الضفة

الرئاسة الفلسطينية تُعلّق على موقف السعودية من ضم أجزاء من الضفة

لماذا رفض الطفل أحمد دوابشة حضور جلسة محاكمة قاتل عائلته؟

لماذا رفض الطفل أحمد دوابشة حضور جلسة محاكمة قاتل عائلته؟

المحكمة العليا الإسرائيلية تلغي &#34;قانون التسوية&#34; لتبييض المستوطنات

المحكمة العليا الإسرائيلية تلغي "قانون التسوية" لتبييض المستوطنات

التعليقات

الدنيا حكايات

رجل الخير

رجل الخير

شؤون فلسطينية

خلال اتصال مع النخالة.. أمير دولة قطر السابق يُعزي بوفاة رمضان شلح

خلال اتصال مع النخالة.. أمير دولة قطر السابق يُعزي بوفاة رمضان شلح

الفنان حسن عويتي: الثقاقة مهمة لتكوين شخصية الممثل عبر الفن والأدب

الفنان حسن عويتي: الثقاقة مهمة لتكوين شخصية الممثل عبر الفن والأدب

الشوا يبحث مع وفد من اتحاد الغرف التجارية معالجة آثار فيروس (كورونا)

الشوا يبحث مع وفد من اتحاد الغرف التجارية معالجة آثار فيروس (كورونا)

عكرمة صبري يحذر من سيطرة الاحتلال على الجهة الشرقية من المسجد الأقصى

عكرمة صبري يحذر من سيطرة الاحتلال على الجهة الشرقية من المسجد الأقصى

غنيم: الجهود مستمرة لتحسين الوضع المائي

غنيم: الجهود مستمرة لتحسين الوضع المائي

وزير الاقتصاد والسفير الأردني يبحثان زيادة التبادل التجاري بين البلدين

وزير الاقتصاد والسفير الأردني يبحثان زيادة التبادل التجاري بين البلدين

زيارة وملحم يبحثان مشاريع الأشغال في الضفة والقطاع

زيارة وملحم يبحثان مشاريع الأشغال في الضفة والقطاع

حماس: تصريحات اشتية حول دولة منزوعة السلاح &#34;باهتة&#34; ولا تلائم حجم التحديات

حماس: تصريحات اشتية حول دولة منزوعة السلاح "باهتة" ولا تلائم حجم التحديات

منوعات

شقيقة محمد رمضان تُفجر مفاجأة.. وترد على منتقدي شكلها

شقيقة محمد رمضان تُفجر مفاجأة.. وترد على منتقدي شكلها

فنانة سورية تخضع لعملية جراحية بعد سقوطها في منزلها

فنانة سورية تخضع لعملية جراحية بعد سقوطها في منزلها

شيرين تنفي خلافها مع زوجها بصورة رومانسية جداً.. ومفاجأة بشأن إصابتهما بـ(كورونا)

شيرين تنفي خلافها مع زوجها بصورة رومانسية جداً.. ومفاجأة بشأن إصابتهما بـ(كورونا)

اسم ريم البارودي الحقيقي يفاجئ الجمهور

اسم ريم البارودي الحقيقي يفاجئ الجمهور

آخر تطورات حالة رجاء الجداوي الصحية بعد حقنها بـ &#34;بلازما دم المتعافين&#34;

آخر تطورات حالة رجاء الجداوي الصحية بعد حقنها بـ "بلازما دم المتعافين"

إليسا تعتزل &#34;تويتر&#34;.. وهذه آخر رسالة

إليسا تعتزل "تويتر".. وهذه آخر رسالة

رسالة بخط يد عادل إمام لهذا الإعلامي

رسالة بخط يد عادل إمام لهذا الإعلامي

فنانة إسبانية شهيرة تبهر الجميع بأغنية لنانسي عجرم.. وهكذا تفاعلت الأخيرة

فنانة إسبانية شهيرة تبهر الجميع بأغنية لنانسي عجرم.. وهكذا تفاعلت الأخيرة

شاهد كيف رد الإعلامي الكويتي صالح الراشد على المشككين برجولته

شاهد كيف رد الإعلامي الكويتي صالح الراشد على المشككين برجولته

كارلا حداد تعلن طلاقها رسمياً من الفنان طوني أبو جودة

كارلا حداد تعلن طلاقها رسمياً من الفنان طوني أبو جودة

عربي

الصحة المصرية: تسجيل 35 حالة وفاة و1385 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

الصحة المصرية: تسجيل 35 حالة وفاة و1385 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

السعودية تكشف موقفها من خطة الضم الإسرائيلية لأجزاء من الضفة الغربية

السعودية تكشف موقفها من خطة الضم الإسرائيلية لأجزاء من الضفة الغربية

سوريا ترد على عرض أمريكي للرئيس بشار الأسد

سوريا ترد على عرض أمريكي للرئيس بشار الأسد

الرئيس المصري يُصدر بياناً مهاماً بشأن سد النهضة

الرئيس المصري يُصدر بياناً مهاماً بشأن سد النهضة