مجلس السفراء العرب يطالب الحكومة اليونانية بالاعتراف بدولة فلسطين



وقال طوباسي: "إن مجلس السفراء العرب قد دعى في مذكرته المشار إليها الحكومة اليونانية إلى الاعتراف بدولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية وفق حدود ما قبل 4 حزيران/يونيو 1967 وذلك سندا لتنفيذ قرار البرلمان اليوناني الذي اتخذ بالإجماع والى موقف الحكومة اليونانية المعلن من تأييد حل الدولتين بما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة و عاصمتها القدس الشرقية على حدود 1967".



رام الله - دنيا الوطنكشف مروان طوباسي، عميد السلك الدبلوماسي العربي باليونان، سفير دولة فلسطين، عن فحوى مذكرة رفعها اليوم مجلس السفراء العرب لوزير خارجية اليونان نيقولاس دندياس تطالب الحكومة اليونانية استنادا الي القرار 8522 المعتمد من المجلس الوزاري لجامعة الدول العربية في جلسته الأخيرة، باعتماد فرض إجراءات عقابية على إسرائيل "القوة القائمة بالاحتلال" وذلك بشكل منفرد وايضا من خلال دعم هذا التوجه داخل الاتحاد الأوروبي وذلك لمنع تنفيذ مخططات الضم و الالحاق التي أعلنت عنها الحكومة الإسرائيلية مؤخرا.