عربي

شاهد: طائرة إماراتية تهبط بمطار بن غوريون الإسرائيلي قادمة من أبوظبي

شاهد: طائرة إماراتية تهبط بمطار بن غوريون الإسرائيلي قادمة من أبوظبي
رام الله - دنيا الوطن
نشرت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء الثلاثاء، فيديوهات وصور لوصول طائرة إماراتية لمطار بن غوريون الإسرائيلي، حيث أن الطائرة تتبع شركة الاتحاد للطيران "شركة الطيران الوطنية الإماراتية".

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، إن الطائرة من نوع دريملاينر (A6-BNA) وقادمة من الإمارات على متن رحلة جوية مباشرة.

وحسب قناة (كان) الإسرائيلية، فإن طائرة شركة الطيران الإماراتية وصلت بعد رحلة مباشرة من أبو ظبي لمطار بن غوريون وتحمل شعارها الرسمي. 

 





أخبار ذات صلة

السعودية تكشف موقفها من خطة الضم الإسرائيلية لأجزاء من الضفة الغربية

السعودية تكشف موقفها من خطة الضم الإسرائيلية لأجزاء من الضفة الغربية

سوريا ترد على عرض أمريكي للرئيس بشار الأسد

سوريا ترد على عرض أمريكي للرئيس بشار الأسد

الرئيس المصري يُصدر بياناً مهاماً بشأن سد النهضة

الرئيس المصري يُصدر بياناً مهاماً بشأن سد النهضة

شاهد: حقيقة ظهور الكعبة المشرفة في بيت سوداني والسلطات الرسمية تتدخل

شاهد: حقيقة ظهور الكعبة المشرفة في بيت سوداني والسلطات الرسمية تتدخل

الكويت: تسجل أربع وفيات و630 إصابة جديدة بـ (كورونا)

الكويت: تسجل أربع وفيات و630 إصابة جديدة بـ (كورونا)

قطر تُقرر إلغاء إجراءات العزل العام تدريجياً ضمن خطة من أربع مراحل

قطر تُقرر إلغاء إجراءات العزل العام تدريجياً ضمن خطة من أربع مراحل

سقوط صاروخ قرب مطار بغداد في العراق ولا ضحايا

سقوط صاروخ قرب مطار بغداد في العراق ولا ضحايا

الأردن يحيي عيد الجلوس الملكي الـ21

الأردن يحيي عيد الجلوس الملكي الـ21

التعليقات

الدنيا حكايات

رجل الخير

رجل الخير

شؤون فلسطينية

الفنان حسن عويتي: الثقاقة مهمة لتكوين شخصية الممثل عبر الفن والأدب

الفنان حسن عويتي: الثقاقة مهمة لتكوين شخصية الممثل عبر الفن والأدب

الشوا يبحث مع وفد من اتحاد الغرف التجارية معالجة آثار فيروس (كورونا)

الشوا يبحث مع وفد من اتحاد الغرف التجارية معالجة آثار فيروس (كورونا)

عكرمة صبري يحذر من سيطرة الاحتلال على الجهة الشرقية من المسجد الأقصى

عكرمة صبري يحذر من سيطرة الاحتلال على الجهة الشرقية من المسجد الأقصى

غنيم: الجهود مستمرة لتحسين الوضع المائي

غنيم: الجهود مستمرة لتحسين الوضع المائي

وزير الاقتصاد والسفير الأردني يبحثان زيادة التبادل التجاري بين البلدين

وزير الاقتصاد والسفير الأردني يبحثان زيادة التبادل التجاري بين البلدين

زيارة وملحم يبحثان مشاريع الأشغال في الضفة والقطاع

زيارة وملحم يبحثان مشاريع الأشغال في الضفة والقطاع

حماس: تصريحات اشتية حول دولة منزوعة السلاح &#34;باهتة&#34; ولا تلائم حجم التحديات

حماس: تصريحات اشتية حول دولة منزوعة السلاح "باهتة" ولا تلائم حجم التحديات

وفاة مواطنة في نابلس بظروف غامضة والشرطة والنيابة تحققان بالحادثة

وفاة مواطنة في نابلس بظروف غامضة والشرطة والنيابة تحققان بالحادثة

منوعات

شقيقة محمد رمضان تُفجر مفاجأة.. وترد على منتقدي شكلها

شقيقة محمد رمضان تُفجر مفاجأة.. وترد على منتقدي شكلها

فنانة سورية تخضع لعملية جراحية بعد سقوطها في منزلها

فنانة سورية تخضع لعملية جراحية بعد سقوطها في منزلها

شيرين تنفي خلافها مع زوجها بصورة رومانسية جداً.. ومفاجأة بشأن إصابتهما بـ(كورونا)

شيرين تنفي خلافها مع زوجها بصورة رومانسية جداً.. ومفاجأة بشأن إصابتهما بـ(كورونا)

اسم ريم البارودي الحقيقي يفاجئ الجمهور

اسم ريم البارودي الحقيقي يفاجئ الجمهور

آخر تطورات حالة رجاء الجداوي الصحية بعد حقنها بـ &#34;بلازما دم المتعافين&#34;

آخر تطورات حالة رجاء الجداوي الصحية بعد حقنها بـ "بلازما دم المتعافين"

إليسا تعتزل &#34;تويتر&#34;.. وهذه آخر رسالة

إليسا تعتزل "تويتر".. وهذه آخر رسالة

رسالة بخط يد عادل إمام لهذا الإعلامي

رسالة بخط يد عادل إمام لهذا الإعلامي

فنانة إسبانية شهيرة تبهر الجميع بأغنية لنانسي عجرم.. وهكذا تفاعلت الأخيرة

فنانة إسبانية شهيرة تبهر الجميع بأغنية لنانسي عجرم.. وهكذا تفاعلت الأخيرة

شاهد كيف رد الإعلامي الكويتي صالح الراشد على المشككين برجولته

شاهد كيف رد الإعلامي الكويتي صالح الراشد على المشككين برجولته

كارلا حداد تعلن طلاقها رسمياً من الفنان طوني أبو جودة

كارلا حداد تعلن طلاقها رسمياً من الفنان طوني أبو جودة

عربي

السعودية تكشف موقفها من خطة الضم الإسرائيلية لأجزاء من الضفة الغربية

السعودية تكشف موقفها من خطة الضم الإسرائيلية لأجزاء من الضفة الغربية

سوريا ترد على عرض أمريكي للرئيس بشار الأسد

سوريا ترد على عرض أمريكي للرئيس بشار الأسد

الرئيس المصري يُصدر بياناً مهاماً بشأن سد النهضة

الرئيس المصري يُصدر بياناً مهاماً بشأن سد النهضة

شاهد: حقيقة ظهور الكعبة المشرفة في بيت سوداني والسلطات الرسمية تتدخل

شاهد: حقيقة ظهور الكعبة المشرفة في بيت سوداني والسلطات الرسمية تتدخل