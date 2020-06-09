شاهد: طائرة إماراتية تهبط بمطار بن غوريون الإسرائيلي قادمة من أبوظبي

نشرت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء الثلاثاء، فيديوهات وصور لوصول طائرة إماراتية لمطار بن غوريون الإسرائيلي، حيث أن الطائرة تتبع شركة الاتحاد للطيران "شركة الطيران الوطنية الإماراتية".



وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، إن الطائرة من نوع دريملاينر (A6-BNA) وقادمة من الإمارات على متن رحلة جوية مباشرة.



وحسب قناة (كان) الإسرائيلية، فإن طائرة شركة الطيران الإماراتية وصلت بعد رحلة مباشرة من أبو ظبي لمطار بن غوريون وتحمل شعارها الرسمي.

















رام الله - دنيا الوطن