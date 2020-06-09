شؤون فلسطينية

لماذا رفض الطفل أحمد دوابشة حضور جلسة محاكمة قاتل عائلته؟

لماذا رفض الطفل أحمد دوابشة حضور جلسة محاكمة قاتل عائلته؟
خاص دنيا الوطن - أحمد العشي
كشفت عائلة دوابشة، تفاصيل ما جرى في جلسة محاكمة، عميرام بن أوليئيل، قاتل أفراد العائلة حرقا، قبل عدة أعوام، في بلدة دوما بمدينة نابلس، والتي بدأت اليوم الثلاثاء.

وأكد نصر دوابشة، شقيق الشهيد سعد، في تصريح خاص لـ"دنيا الوطن"، أنه جرى أمام المحكمة، الحديث عن معاناة أفراد العائلة، والضرر النفسي والمادي نتيجة المجزرة. 

وبين دوابشة، أن محكمة اللد، حكمت على بن أؤليئيل، ثلاثة مؤبدات، والسجن 40 عاما، نتيجة الضرر الذي أصيب به الطفل أحمد، الناجي الوحيد من المجزرة، بالاضافة إلى محاولة قتل جار العائلة مأمون دوابشة.

وأشار إلى أن النيابة وبحسب القانون الإسرائيلي، طلبت تعويض مالي من القاتل بمبلغ 258 ألف شيكل لكل فرد من أفراد العائلة.

وفيما يتعلق بشهادة الطفل أحمد، أكد دوابشة أنه رفض الحضور، لأنه كان لا يريد رؤية المستوطن بسبب كرهه له، قائلا: "أحمد أبلغني بأنه إذا رأى المستوطن فإنه سيؤثر على نفسيته، ولكن وجه رسالة إلى المحكمة، يتحدث فيها عن معاناته الشخصية الناتجة عن بعده عن عائلته".

وأشار دوابشة، إلى أن المحكمة أجلت النطق بالحكم إلى يوم 12 تموز/ يوليو 2020 عند الساعة السابعة صباحا.

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