الشوا يبحث مع وفد من اتحاد الغرف التجارية معالجة آثار فيروس (كورونا)





وتطرق المحافظ إلى التعليمات والإجراءات التي أصدرتها سلطة النقد خلال الأزمة الصحية الراهنة للمصارف ومؤسسات الإقراض، والتي أسهمت في التخفيف من تداعيات الأزمة على القطاعات الاقتصادية المختلفة.



وأشار المحافظ إلى أن سلطة النقد أطلقت مؤخراً برنامج الاقراض "استدامة" الخاص بتوفير التمويل للمشاريع المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر التي تأثرت اقتصادياً بسبب جائحة كورونا، بحجم 300 مليون دولار، يتم تنفيذه حالياً من خلال المصارف ومؤسسات الإقراض المتخصص.



كما تناول اللقاء القضايا المتعلقة التي بتأجيل القروض وآلية التعامل بخصوص الشيكات المعادة لعدم كفاية الرصيد٬ وتم الاتفاق على تفعيل الاتفاقية بين سلطة النقد واتحاد الغرف التجارية لتحديث بيانات المنتسبين إلى الاتحاد على نظام الاستعلام الائتماني، مما سيعزز من استفادة الأعضاء من الخدمات المصرفية.



رام الله - دنيا الوطنالتقى محافظ سلطة النقد اليوم في رام الله٬ وفداً من اتحاد الغرف التجارية ضم كلاً من رئيس الاتحاد السيد عمر هاشم٬ ورؤساء الغرف التجارية٬ بحضور المدراء التنفيذيين في سلطة النقد.وناقش اللقاء سبل معالجة الوضع الاقتصادي والاثار المترتبة عليه من تداعيات الأزمة الصحية الراهنة الناجمة عن تفشي فيروس كورونا.