فلسطين تُسجل سبع إصابات بفيروس (كورونا) بالخليل وأربع وفيات بالجالية بالسعودية

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، مساء اليوم الثلاثاء، تسجيل سبع إصابات جديدة بفيروس (كورونا) في الظاهرية جنوب الخليل.



وأوضحت كيلة في بيان صحفي وصل "دنيا الوطن"، نسخة عنه، أن من بين المصابين أربعة أطفال، بسبب مخالطتهم مواطناً مُصاباً أُعلن عنه سابقاً، ما يرفع حصيلة الإصابات في فلسطين إلى 661 إصابة.



وفي سياق ذي صلة، قالت وزارة الخارجية والمغتربين، إنه تم تسجيل أربع حالات وفاة جديدة في صفوف الجالية الفلسطينية في المملكة العربية السعودية اليوم الثلاثاء بسبب فيروس (كورونا).



وأشارت الخارجية، إلى أن المتوفين هم: هاني احمد طه (٧٦ عاما)، وأنور شحادة ابو دقة (٥٦ عاما)، وحمدان علي حمدان عويضة (٥٥ عاما)، وزهير صبحي عبد الهادي دحلان (٦٢ عاما.



رام الله - دنيا الوطن