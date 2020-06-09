السعودية تكشف موقفها من خطة الضم الإسرائيلية لأجزاء من الضفة الغربية

قال مجلس الوزراء السعودي، إن المملكة ترفض الإجراءات التي يعتزم رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اتخاذها لضم أجزاء من الضفة الغربية، مؤكداً موقف الرياض الداعم لحقوق الشعب الفلسطيني.



وأعلن المجلس، خلال جلسته الأسبوعية عن بعد، عن "رفض المملكة لما صدر من خطط وإجراءات إسرائيل لضم أراض في الضفة الغربية وفرض السيادة عليها، وتنديدها بأي إجراءات أحادية الجانب، وأي انتهاكات لقرارات الشرعية الدولية، وكل ما يقوض فرص استئناف عملية السلام لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة"، وفق وكالة الأنباء السعودية الرسمية.





وتخطط إسرائيل لضم أكثر من 130 مستوطنة في الضفة الغربية المحتلة وغور الأردن الذي يمتد بين بحيرة طبريا والبحر الميت، ويعيش في مستوطنات الضفة الغربية المحتلة أكثر من 600 ألف إسرائيلي، ويعتبر الفلسطينيون والمجتمع الدولي المستوطنات غير قانونية.



وبموجب الاتفاق بين نتنياهو وغانتس، على الحكومة أن تعرض اعتبارا من الأول من الشهر المقبل، مبادراتها لترجمة "صفقة القرن" التي يرفضها الفلسطينيون جملة وتفصيلا.



رام الله - دنيا الوطن