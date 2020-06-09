عاجل

  • وزيرة الصحة: تسجيل سبع إصابات جديدة بفيروس كورونا جنوب الخليل

شؤون فلسطينية

وزير الاقتصاد والسفير الأردني يبحثان زيادة التبادل التجاري بين البلدين

وزير الاقتصاد والسفير الأردني يبحثان زيادة التبادل التجاري بين البلدين
رام الله - دنيا الوطن
بحث وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي وسفير المملكة الاردنية الهاشمية لدى دولة فلسطين محمد أبو وندي، اليوم الثلاثاء، العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين في ظل تداعيات فيروس كورونا(كوفيد 19) على اقتصاد البلدين.

واستعرض الجانبان خلال اللقاء المشترك الذي عقد بمقر الوزارة بمدينة رام الله، الوضع الاقتصادي الراهن وقرار القيادة الفلسطينية بشأن التحلل من جميع الاتفاقيات مع حكومتي الاحتلال الاسرائيلية والولايات المتحدة الأمريكية ردا على الخطط الإسرائيلية لضم الضفة الغربية والأغوار.

وأعرب الوزير العسيلي عن شكره وتقديره لمواقف المملكة، ملكاً وحكومةً وشعباً الداعمة والمساندة لحقوق شعبنا في نيل حريته وتجسيد استقلال دولة فلسطين على حدود عام 1967 بعاصمتها القدس الشريف، بالإضافة إلى الجهود الكبيرة التي يبذلها الأشقاء لإفشال خطط الإحتلال لضم الضفة الغربية والأغوار.

وشدد الجانبان على أهمية رفع حجم التبادل التجاري بين البلدين وإحلال المنتجات الاردنية محل الإسرائيلية في السوق الفلسطيني خاصة في ظل التطورات والمستجدات الراهنة.

أخبار ذات صلة

فلسطين تُسجل سبع إصابات بفيروس (كورونا) بالخليل وأربع وفيات بالجالية بالسعودية

فلسطين تُسجل سبع إصابات بفيروس (كورونا) بالخليل وأربع وفيات بالجالية بالسعودية

غنيم: الجهود مستمرة لتحسين الوضع المائي

غنيم: الجهود مستمرة لتحسين الوضع المائي

زيارة وملحم يبحثان مشاريع الأشغال في الضفة والقطاع

زيارة وملحم يبحثان مشاريع الأشغال في الضفة والقطاع

حماس: تصريحات اشتية حول دولة منزوعة السلاح &#34;باهتة&#34; ولا تلائم حجم التحديات

حماس: تصريحات اشتية حول دولة منزوعة السلاح "باهتة" ولا تلائم حجم التحديات

الجهاد الإسلامي تعلق على تصريحات اشتية بشأن مقترح فلسطيني مضاد لـ (صفقة القرن)

الجهاد الإسلامي تعلق على تصريحات اشتية بشأن مقترح فلسطيني مضاد لـ (صفقة القرن)

وفاة مواطنة في نابلس بظروف غامضة والشرطة والنيابة تحققان بالحادثة

وفاة مواطنة في نابلس بظروف غامضة والشرطة والنيابة تحققان بالحادثة

حزب الشعب يرحب بقرار الجنائية الدولية ممارسة اختصاصها بفلسطين

حزب الشعب يرحب بقرار الجنائية الدولية ممارسة اختصاصها بفلسطين

الكيلة: مؤسسة التعاون ترفع قيمة منحتها لوزراة الصحة إلى 950 ألف دولار

الكيلة: مؤسسة التعاون ترفع قيمة منحتها لوزراة الصحة إلى 950 ألف دولار

التعليقات

الدنيا حكايات

رجل الخير

رجل الخير

شؤون فلسطينية

غنيم: الجهود مستمرة لتحسين الوضع المائي

غنيم: الجهود مستمرة لتحسين الوضع المائي

وزير الاقتصاد والسفير الأردني يبحثان زيادة التبادل التجاري بين البلدين

وزير الاقتصاد والسفير الأردني يبحثان زيادة التبادل التجاري بين البلدين

زيارة وملحم يبحثان مشاريع الأشغال في الضفة والقطاع

زيارة وملحم يبحثان مشاريع الأشغال في الضفة والقطاع

حزب الشعب يرحب بقرار الجنائية الدولية ممارسة اختصاصها بفلسطين

حزب الشعب يرحب بقرار الجنائية الدولية ممارسة اختصاصها بفلسطين

الكيلة: مؤسسة التعاون ترفع قيمة منحتها لوزراة الصحة إلى 950 ألف دولار

الكيلة: مؤسسة التعاون ترفع قيمة منحتها لوزراة الصحة إلى 950 ألف دولار

طالع التقرير اليومي لوزارة الخارجية بشأن وضع الجالية الفلسطينية بظل تفشي (كورونا)

طالع التقرير اليومي لوزارة الخارجية بشأن وضع الجالية الفلسطينية بظل تفشي (كورونا)

الزق: حماس تُعين رؤساء بلديات فى غزة من مؤيديها فقط

الزق: حماس تُعين رؤساء بلديات فى غزة من مؤيديها فقط

الدول العربية المُضيفة تبحث أزمة (أونروا) المالية

الدول العربية المُضيفة تبحث أزمة (أونروا) المالية

منوعات

شقيقة محمد رمضان تُفجر مفاجأة.. وترد على منتقدي شكلها

شقيقة محمد رمضان تُفجر مفاجأة.. وترد على منتقدي شكلها

فنانة سورية تخضع لعملية جراحية بعد سقوطها في منزلها

فنانة سورية تخضع لعملية جراحية بعد سقوطها في منزلها

شيرين تنفي خلافها مع زوجها بصورة رومانسية جداً.. ومفاجأة بشأن إصابتهما بـ(كورونا)

شيرين تنفي خلافها مع زوجها بصورة رومانسية جداً.. ومفاجأة بشأن إصابتهما بـ(كورونا)

اسم ريم البارودي الحقيقي يفاجئ الجمهور

اسم ريم البارودي الحقيقي يفاجئ الجمهور

آخر تطورات حالة رجاء الجداوي الصحية بعد حقنها بـ &#34;بلازما دم المتعافين&#34;

آخر تطورات حالة رجاء الجداوي الصحية بعد حقنها بـ "بلازما دم المتعافين"

إليسا تعتزل &#34;تويتر&#34;.. وهذه آخر رسالة

إليسا تعتزل "تويتر".. وهذه آخر رسالة

رسالة بخط يد عادل إمام لهذا الإعلامي

رسالة بخط يد عادل إمام لهذا الإعلامي

فنانة إسبانية شهيرة تبهر الجميع بأغنية لنانسي عجرم.. وهكذا تفاعلت الأخيرة

فنانة إسبانية شهيرة تبهر الجميع بأغنية لنانسي عجرم.. وهكذا تفاعلت الأخيرة

شاهد كيف رد الإعلامي الكويتي صالح الراشد على المشككين برجولته

شاهد كيف رد الإعلامي الكويتي صالح الراشد على المشككين برجولته

كارلا حداد تعلن طلاقها رسمياً من الفنان طوني أبو جودة

كارلا حداد تعلن طلاقها رسمياً من الفنان طوني أبو جودة

عربي

الكويت: تسجل أربع وفيات و630 إصابة جديدة بـ (كورونا)

الكويت: تسجل أربع وفيات و630 إصابة جديدة بـ (كورونا)

سقوط صاروخ قرب مطار بغداد في العراق ولا ضحايا

سقوط صاروخ قرب مطار بغداد في العراق ولا ضحايا

الأردن يحيي عيد الجلوس الملكي الـ21

الأردن يحيي عيد الجلوس الملكي الـ21

وفاة ثمانينية إماراتية أصيبت و10 من أبنائها وأحفادها بفيروس (كورونا)

وفاة ثمانينية إماراتية أصيبت و10 من أبنائها وأحفادها بفيروس (كورونا)