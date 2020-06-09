وزير الاقتصاد والسفير الأردني يبحثان زيادة التبادل التجاري بين البلدين

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رام الله - دنيا الوطن

بحث وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي وسفير المملكة الاردنية الهاشمية لدى دولة فلسطين محمد أبو وندي، اليوم الثلاثاء، العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين في ظل تداعيات فيروس كورونا(كوفيد 19) على اقتصاد البلدين.



واستعرض الجانبان خلال اللقاء المشترك الذي عقد بمقر الوزارة بمدينة رام الله، الوضع الاقتصادي الراهن وقرار القيادة الفلسطينية بشأن التحلل من جميع الاتفاقيات مع حكومتي الاحتلال الاسرائيلية والولايات المتحدة الأمريكية ردا على الخطط الإسرائيلية لضم الضفة الغربية والأغوار.



وأعرب الوزير العسيلي عن شكره وتقديره لمواقف المملكة، ملكاً وحكومةً وشعباً الداعمة والمساندة لحقوق شعبنا في نيل حريته وتجسيد استقلال دولة فلسطين على حدود عام 1967 بعاصمتها القدس الشريف، بالإضافة إلى الجهود الكبيرة التي يبذلها الأشقاء لإفشال خطط الإحتلال لضم الضفة الغربية والأغوار.



وشدد الجانبان على أهمية رفع حجم التبادل التجاري بين البلدين وإحلال المنتجات الاردنية محل الإسرائيلية في السوق الفلسطيني خاصة في ظل التطورات والمستجدات الراهنة.