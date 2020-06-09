زيارة وملحم يبحثان مشاريع الأشغال في الضفة والقطاع

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رام الله - دنيا الوطن

التقى وزير الأشغال العامة والإسكان محمد زيارة، اليوم، الناطق باسم الحكومة ابراهيم ملحم، حيث أطلع زيارة، ملحم على أهم النشاطات التي تقوم بها الوزارة في ظل الظروف الحالية، ومشاريع الطرق والبنية التحتية التي تعمل عليها في المحافظات الجنوبية والشمالية.



في سياق آخر، تم التباحث فيما بينهما انعكاسات قرارات القيادة والحكومة على عمل الوزارة، خاصة في ظل قرار التحلل من الالتزامات والإتفاقيات تجاه الجانب الإسرائيلي.



وأكد زيارة على أهمية تنفيذ قرارات القيادة في عمل الوزارة وعلى أهمية الاستمرارية بالرغم من الظروف الصعبة التي تواكب العمل وتحقيق الإنجازات في إطار النهوض بالوطن للأفضل.



كما أثنى زيارة على ما قام به الناطق باسم الحكومة وخاصة اثناء الازمات سواء ما نتج عن كورونا او الظرف السياسي وما تمتع به من حس وطني ومصداقية عالية .



من جهته شكر ملحم وزير الأشغال على مواقفه الداعمة، وعلى جهود الوزارة وطواقمها التي تبذل أقصى الجهود، لإستمرار العمل في المشاريع، تحت شعار مصلحة المواطن أولاً، آملاً أن تستقر الأوضاع وتتحسن للأفضل على كافة الصعد السياسية والإقتصادية والإجتماعية.