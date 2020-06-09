الجهاد الإسلامي تعلق على تصريحات اشتية بشأن مقترح فلسطيني مضاد لـ (صفقة القرن)

نتنياهو وترامب

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خاص دنيا الوطن

ردت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين اليوم الثلاثاء على تصريحات لرئيس الوزراء د.محمد اشتية بشأن اقتراح قدمه الفلسطينيون للجنة الرباعية الدولية، ليكون مضاداً لـ (صفقة القرن).



وأشار اشتية، في لقاء مع ممثلي وسائل إعلام أجنبية بمكتبه في مدينة رام الله، وفق ما أورد موقع (عرب 48)، إلى أن الفلسطينيين قدموا "اقتراحا مضادا" لخطة (صفقة القرن).



وأضاف: "لقد قدمنا اقتراحاً مضاداً للجنة الرباعية قبل بضعة أيام"، مشيراً إلى أن الاقتراح المكون من أربع صفحات ونصف صفحة ينص على إنشاء "دولة فلسطينية ذات سيادة ومستقلة ومنزوعة السلاح، ويشمل المقترح أيضا إجراء "تعديلات طفيفة على الحدود عند الضرورة"، وأن التبادل سيكون "متساوياً" من حيث "حجم وقيمة" المناطق.



بدوره، قال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، أحمد المدلل: "لا نراهن على الشرعية الدولية ولا يمكن أن نقبل بأي تسوية سياسية تعطي "الكيان" شرعية على شبر من أرض فلسطين، ولا يمكن القبول بأي صفقة يمكن أن يقبل بها الكيان على ذرة من تراب فلسطين.



وشدد في تصريحات خاصة لـ "دنيا الوطن" على أن خيار فلسطين الوحيد حوار وطني فلسطيني شامل لوضع استراتيجية لمواجهة جرائم "العدو"، مشيراً إلى أننا "كنا نأمل من الرئيس أن يدعو لانعقاد الإطار القيادي لمنظمة التحرير، أو لقاء فلسطيني قيادي مقرر يحضره الأمناء العامون للفصائل.



وقال: بالعكس تماماً أي تسوية سياسة مقبلة مع "العدو" ستعطيه الضوء الأخضر في الاستمرار بالاستيطان والتهويد والحصار.



وأضاف القيادي في حركة الجهاد الإسلامي: يبدو أن السلطة لا تريد الخروج عن سياق المفاوضات وهي أثبتت عبثها على مدار (26 عاماً).



وشدد على أن إصرار السلطة على المضي في قطار المفاوضات "المرفوض فلسطينياً" لأمام هذه الجرائم "الصهيو أمريكية" أي خروج عن الإجماع الفلسطيني في هذه المرحلة الحساسة التي تمر بها القضية، لا يمكن أن تخدم قضيتنا ولا طموح الشعب الفلسطيني في الحرية والعودة.