وفاة مواطنة في نابلس بظروف غامضة والشرطة والنيابة تحققان بالحادثة

وقال الناطق الاعلامي باسم الشرطة، العقيد لؤي ارزيقات، إن غرفة عمليات الشرطة تلقت بلاغاً يفيد بوجود جثة لمواطنة داخل بئر ماء في ساحة منزل ذويها.





وأضاف ارزيقات، في بيان صحفي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أنه على الفور تحرك مركز شرطة قبلان والدفاع المدني ووكيل النيابة والطبيب الشرعي للمكان.





وأوضح أنه تم انتشال الجثة من البئر بحضور وكيل النيابة الذي قرر التحفظ عليها واحالتها لمعهد الطب العدلي بجامعة النجاح للوقوف على الاسباب المباشرة للوفاة.

رام الله - دنيا الوطنفتحت النيابة العامة والشرطة اليوم تحقيقاً بعد العثور على جثة مواطنة 51 عاماً من بلدة قبلان جنوبي نابلس في بئر ماء في ساحة منزل ذويها.