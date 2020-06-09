دولي

النائب العام الأمريكي يُكذب ترامب بحادثة القبو

النائب العام الأمريكي يُكذب ترامب بحادثة القبو
دونالد ترامب
رام الله - دنيا الوطن
أثار النائب العام الأمريكي، وليام بار، جدلاً واسعاً بسبب حديثه عن اختباء الرئيس دونالد ترامب في القبو، وسط اندلاع احتجاجات واسعة أمام البيت الأبيض.

وناقض النائب العام ما قاله ترامب، عندما سئل خلال مقابلة مع شبكة (فوكس) الإخبارية، عن سبب نقل الرئيس إلى قبو البيت الأبيض أثناء الاحتجاجات، مؤكدا أن الأمور "كانت سيئة للغاية" بسبب المظاهرات أمام البيت الأبيض.

وقال بار: "كانت ردة فعل خلال 3 أيام على التظاهرات العنيفة التي كانت أمام البيت الأبيض مباشرة. الكثير من الإصابات لضباط الشرطة والحرق العمد".

وأضاف: "كانت الأمور سيئة للغاية، لذا أوصى أفراد الخدمة السرية بنزول الرئيس إلى القبو. لا يمكن حدوث ذلك في بلادنا".

يأتي ذلك على عكس ما قاله ترامب، من أن الواقعة سببها كان ذلك للتفتيش لفترة وجيزة جدا.

وقال ترامب: "لقد ذهبت خلال النهار، وكان ذلك لفترة زمنية قصيرة. وكان ذلك للتفتيش، لم تكن هناك اي مشكلة خلال اليوم".

وشهد محيط البيت الأبيض، خلال الأسبوع الماضي، احتجاجات عنيفة على خلفية مقتل المواطن الأمريكي، صاحب البشرة السمراء، جورج فلويد، أثناء اعتقاله من قبل أفراد الشرطة.

أخبار ذات صلة

خفر السواحل التونسي ينتشل 20 جثة لمهاجرين

خفر السواحل التونسي ينتشل 20 جثة لمهاجرين

خوفا من حدوث مجاعة.. دعوة أممية لرفع العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية

خوفا من حدوث مجاعة.. دعوة أممية لرفع العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية

إيران تحكم بالإعدام على جاسوس قدم للأمريكان معلومات عن سليماني

إيران تحكم بالإعدام على جاسوس قدم للأمريكان معلومات عن سليماني

بكين: لن نُشارك في مباحثات نووية مع موسكو وواشنطن

بكين: لن نُشارك في مباحثات نووية مع موسكو وواشنطن

(74) وفاة جديدة بـ (كورونا).. ترفع إجمالي الوفيات بإيران إلى 8425 حالة

(74) وفاة جديدة بـ (كورونا).. ترفع إجمالي الوفيات بإيران إلى 8425 حالة

مشروع قرار &#34;غير مسبوق&#34; في الكونغرس لـ&#34;شل&#34; إيران

مشروع قرار "غير مسبوق" في الكونغرس لـ"شل" إيران

عبر الفيديو.. الشرطي السابق المتهم بقتل جورج فلويد يمثل أمام المحكمة

عبر الفيديو.. الشرطي السابق المتهم بقتل جورج فلويد يمثل أمام المحكمة

تحذيرات من موجة جديدة واسعة النطاق لفيروس (كورونا) في إسرائيل

تحذيرات من موجة جديدة واسعة النطاق لفيروس (كورونا) في إسرائيل

التعليقات

الدنيا حكايات

رجل الخير

رجل الخير

شؤون فلسطينية

غنيم: الجهود مستمرة لتحسين الوضع المائي

غنيم: الجهود مستمرة لتحسين الوضع المائي

وزير الاقتصاد والسفير الأردني يبحثان زيادة التبادل التجاري بين البلدين

وزير الاقتصاد والسفير الأردني يبحثان زيادة التبادل التجاري بين البلدين

زيارة وملحم يبحثان مشاريع الأشغال في الضفة والقطاع

زيارة وملحم يبحثان مشاريع الأشغال في الضفة والقطاع

حزب الشعب يرحب بقرار الجنائية الدولية ممارسة اختصاصها بفلسطين

حزب الشعب يرحب بقرار الجنائية الدولية ممارسة اختصاصها بفلسطين

الكيلة: مؤسسة التعاون ترفع قيمة منحتها لوزراة الصحة إلى 950 ألف دولار

الكيلة: مؤسسة التعاون ترفع قيمة منحتها لوزراة الصحة إلى 950 ألف دولار

الزق: حماس تُعين رؤساء بلديات فى غزة من مؤيديها فقط

الزق: حماس تُعين رؤساء بلديات فى غزة من مؤيديها فقط

الدول العربية المُضيفة تبحث أزمة (أونروا) المالية

الدول العربية المُضيفة تبحث أزمة (أونروا) المالية

مجدلاني: على بريطانيا مسؤولية سياسية بالاعتراف بدولة فلسطين

مجدلاني: على بريطانيا مسؤولية سياسية بالاعتراف بدولة فلسطين

منوعات

شقيقة محمد رمضان تُفجر مفاجأة.. وترد على منتقدي شكلها

شقيقة محمد رمضان تُفجر مفاجأة.. وترد على منتقدي شكلها

فنانة سورية تخضع لعملية جراحية بعد سقوطها في منزلها

فنانة سورية تخضع لعملية جراحية بعد سقوطها في منزلها

شيرين تنفي خلافها مع زوجها بصورة رومانسية جداً.. ومفاجأة بشأن إصابتهما بـ(كورونا)

شيرين تنفي خلافها مع زوجها بصورة رومانسية جداً.. ومفاجأة بشأن إصابتهما بـ(كورونا)

اسم ريم البارودي الحقيقي يفاجئ الجمهور

اسم ريم البارودي الحقيقي يفاجئ الجمهور

آخر تطورات حالة رجاء الجداوي الصحية بعد حقنها بـ &#34;بلازما دم المتعافين&#34;

آخر تطورات حالة رجاء الجداوي الصحية بعد حقنها بـ "بلازما دم المتعافين"

إليسا تعتزل &#34;تويتر&#34;.. وهذه آخر رسالة

إليسا تعتزل "تويتر".. وهذه آخر رسالة

رسالة بخط يد عادل إمام لهذا الإعلامي

رسالة بخط يد عادل إمام لهذا الإعلامي

فنانة إسبانية شهيرة تبهر الجميع بأغنية لنانسي عجرم.. وهكذا تفاعلت الأخيرة

فنانة إسبانية شهيرة تبهر الجميع بأغنية لنانسي عجرم.. وهكذا تفاعلت الأخيرة

شاهد كيف رد الإعلامي الكويتي صالح الراشد على المشككين برجولته

شاهد كيف رد الإعلامي الكويتي صالح الراشد على المشككين برجولته

كارلا حداد تعلن طلاقها رسمياً من الفنان طوني أبو جودة

كارلا حداد تعلن طلاقها رسمياً من الفنان طوني أبو جودة

عربي

الكويت: تسجل أربع وفيات و630 إصابة جديدة بـ (كورونا)

الكويت: تسجل أربع وفيات و630 إصابة جديدة بـ (كورونا)

سقوط صاروخ قرب مطار بغداد في العراق ولا ضحايا

سقوط صاروخ قرب مطار بغداد في العراق ولا ضحايا

الأردن يحيي عيد الجلوس الملكي الـ21

الأردن يحيي عيد الجلوس الملكي الـ21

وفاة ثمانينية إماراتية أصيبت و10 من أبنائها وأحفادها بفيروس (كورونا)

وفاة ثمانينية إماراتية أصيبت و10 من أبنائها وأحفادها بفيروس (كورونا)