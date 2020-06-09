شؤون فلسطينية

حزب الشعب يرحب بقرار الجنائية الدولية ممارسة اختصاصها بفلسطين

حزب الشعب يرحب بقرار الجنائية الدولية ممارسة اختصاصها بفلسطين
رام الله - دنيا الوطن
رحب حزب الشعب الفلسطيني، برد المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، والمتمثل "بعدم تأثير القرارات الفلسطينية السياسية المتعلقة بالتحلل من اتفاقيات أوسلو على وضع فلسطين كدولة طرف في نظام روما الأساسي، وكذلك على ممارسة المحكمة اختصاصها بالوضع في فلسطين، والتأكيد على عدم  شرعية الضم كلياَ او جزئياَ.

واعتبر حزب الشعب في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، وصل "دنيا الوطن"، نسخة عنه، أن قرار المدعية العامة للجنائية الدولية مؤشر ايجابي لصالح الانتصار للقانون الدولي الإنساني وللأساس الذي قامت عليه المحكمة، مؤكداَ على ضرورة متابعة وتكثيف كل الاجراءات والمتطلبات اللازمة للوصول لحالة إنصاف قانوني وقضائي فعال لصالح الشعب الفلسطيني، من خلال ملاحقة ومحاسبة قادة الاحتلال على ما اقترفوه من جرائم حرب بحق شعبنا، والحيلولة دون ارتكابهم مزيد من جرائم الاستيطان والتهويد وأعمال ضم وقتل وعقوبات جماعية وغيرها، وكذلك الحيلولة دون إفلاتهم من العقاب.

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