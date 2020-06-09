دولي

خفر السواحل التونسي ينتشل 20 جثة لمهاجرين

خفر السواحل التونسي ينتشل 20 جثة لمهاجرين
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
انتشلت قوات خفر السواحل التونسية، اليوم الثلاثاء، ما لا يقل عن 20 جثة تعود لمهاجرين أفارقة، غرق قاربهم قبالة سواحل البلاد.

وقال مسؤول تونسي: "إن الجثث انتشلت قبالة مدينة صفاقس بعد غرق القارب الذي كان على متنه 53 مهاجرا انطلقت رحلتهم عبر المتوسط نهاية الأسبوع الماضي باتجاه السواحل الإيطالية"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

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