الكيلة: مؤسسة التعاون ترفع قيمة منحتها لوزراة الصحة إلى 950 ألف دولار















رام الله - دنيا الوطنوقّعت وزارة الصحة ومؤسسة التعاون، اليوم الثلاثاء، مذكرة تفاهم لرفع قيمة المنحة المقدمة لمشروع تعزيز جهوزية الوزارة على ممارسات الوقاية والتشخيص والعلاج الطارئة لفيروس كورونا، لتصل إلى ما يقارب 950 ألف دولار أمريكي.ووقّع المذكرة، وزيرة الصحة مي الكيلة، ومدير عام "التعاون" يارا السالم، في مقر الوزارة في رام الله، وبحضور ممثلين عن المؤسسة والوزارة.وساهم في المنحة كل من: مؤسسة بيت لحم 2000 في تشيلي بقيمة نحو 500 ألف دولار لتغطية تكلفة شراء أجهزة تنفس لمستشفيات تتعامل مع حالات الإصابة بفيروس كورونا، وشركة نوفارتس فارما السويسرية بقيمة 250 ألف دولار لشراء تجهيزات ومعدات تساند الوزارة لمواجهة الجائحة، والهلال الأحمر الكويتي بقيمة نحو 50 ألف دولار، إضافة إلى 150 ألف دولار من مؤسسة التعاون لشراء مستلزمات ومستهلكات ومعدات تساعد الوزارة في الضفة وغزة لمواجهة الجائحة.وقالت وزيرة الصحة إن "هذه المذكرة تأتي استكمالا لتدخلات وزارة الصحة لمواجهة جائحة الكورونا"، شاكرةً مؤسسة التعاون على توفير هذه المنحة التي ستسهم في تعزيز جهوزية الوزارة بالأجهزة والمعدات اللازمة لتمكين قدراتها وتحسين الخدمات الصحية المقدمة لأبناء شعبنا.من جهتها، أكدت السالم على عمق الشراكة التي تربط "التعاون" مع وزارة الصحة، موضحةً ان "التعاون" عملت على تحسين الخدمات الصحية في فلسطين، وبالتحديد الخدمات التخصصية مثل علاج السرطان وغسيل الكلى وجراحة قلب الأطفال ورعاية الخدج في المستشفيات والمراكز الصحية الوطنية والمؤسسات العاملة في مجال الإعاقة والتأهيل، عبر تطوير البنية التحتية وتزويدها بالأجهزة والمعدات بما يشمل تدريب الكوادر على استخدام هذه الأجهزة الحديثة.وشكرت مؤسسة بيت لحم 2000 في تشيلي، وشركة نوفارتس فارما السويسرية، والهلال الأحمر الكويتي على مساهمتهم في هذه المنحة إلى جانب "التعاون"، لافتةً إلى أنها تأتي استكمالا لدعم "التعاون" للقطاع الصحي خلال الخمس سنوات الماضية، والذي وصل لما يزيد عن 10 مليون دولار أمريكي.وتأتي هذه المنحة ضمن حملة "فلسطين بتناديكم" التي أطلقتها "التعاون" نهاية شهر آذار الماضي استجابة للأوضاع المستجدة مع انتشار جائحة الكورونا وضرورة التحرك العاجل لدعم جهوزية القطاع الصحي من وزارة الصحة وشبكة مستشفيات القدس والمؤسسات غير الحكومية التي تتصدى للوباء، بالإضافة الى توفير الاحتياجات الأساسية من أغذية ومواد صحية للأسر التي تعاني من ظروف معيشية صعبة، أو التي فقدت مصادر دخلها إضافة إلى دعم المؤسسات الأهلية التي تقدم الخدمات والرعاية والسكن الداخلي للمسنين والأيتام في الضفة الغربية بما فيها القدس، وقطاع غزة.يذكر أن مؤسسة التعاون هي مؤسسة مستقلة مسجلة كفرع في فلسطين، تأسست عام 1983 بمبادرة مجموعة من الشخصيات الاقتصادية والفكرية الفلسطينية والعربية بهدف تمكين الإنسان الفلسطيني ومؤسسات المجتمع المدني اجتماعياً واقتصادياً، في فلسطين وفي مخيمات الشتات الفلسطينية في لبنان. تنفذ "التعاون" مشاريعها التنموية والإغاثية ضمن أربعة برامج رئيسية: التعليم، والثقافة، والتنمية المجتمعية بما يشمل التمكين الاقتصادي ودعم الأيتام، وإعمار البلدات التاريخية، بالإضافة الى المتحف الفلسطيني.