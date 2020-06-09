شؤون فلسطينية

الكيلة: مؤسسة التعاون ترفع قيمة منحتها لوزراة الصحة إلى 950 ألف دولار

الكيلة: مؤسسة التعاون ترفع قيمة منحتها لوزراة الصحة إلى 950 ألف دولار
رام الله - دنيا الوطن
وقّعت وزارة الصحة ومؤسسة التعاون، اليوم الثلاثاء، مذكرة تفاهم لرفع قيمة المنحة المقدمة لمشروع تعزيز جهوزية الوزارة على ممارسات الوقاية والتشخيص والعلاج الطارئة لفيروس كورونا، لتصل إلى ما يقارب 950 ألف دولار أمريكي.

ووقّع المذكرة، وزيرة الصحة مي الكيلة، ومدير عام "التعاون" يارا السالم، في مقر الوزارة في رام الله، وبحضور ممثلين عن المؤسسة والوزارة.

وساهم في المنحة كل من: مؤسسة بيت لحم 2000 في تشيلي بقيمة نحو 500 ألف دولار لتغطية تكلفة شراء أجهزة تنفس لمستشفيات تتعامل مع حالات الإصابة بفيروس كورونا، وشركة نوفارتس فارما السويسرية بقيمة 250 ألف دولار لشراء تجهيزات ومعدات تساند الوزارة لمواجهة الجائحة، والهلال الأحمر الكويتي بقيمة نحو 50 ألف دولار، إضافة إلى 150 ألف دولار من مؤسسة التعاون لشراء مستلزمات ومستهلكات ومعدات تساعد الوزارة في الضفة وغزة لمواجهة الجائحة.

وقالت وزيرة الصحة إن "هذه المذكرة تأتي استكمالا لتدخلات وزارة الصحة لمواجهة جائحة الكورونا"، شاكرةً مؤسسة التعاون على توفير هذه المنحة التي ستسهم في تعزيز جهوزية الوزارة بالأجهزة والمعدات اللازمة لتمكين قدراتها وتحسين الخدمات الصحية المقدمة لأبناء شعبنا.

من جهتها، أكدت السالم على عمق الشراكة التي تربط "التعاون" مع وزارة الصحة، موضحةً ان "التعاون" عملت على تحسين الخدمات الصحية في فلسطين، وبالتحديد الخدمات التخصصية مثل علاج السرطان وغسيل الكلى وجراحة قلب الأطفال ورعاية الخدج في المستشفيات والمراكز الصحية الوطنية والمؤسسات العاملة في مجال الإعاقة والتأهيل، عبر تطوير البنية التحتية وتزويدها بالأجهزة والمعدات بما يشمل تدريب الكوادر على استخدام هذه الأجهزة الحديثة.

وشكرت مؤسسة بيت لحم 2000 في تشيلي، وشركة نوفارتس فارما السويسرية، والهلال الأحمر الكويتي على مساهمتهم في هذه المنحة إلى جانب "التعاون"، لافتةً إلى أنها تأتي استكمالا لدعم "التعاون" للقطاع الصحي خلال الخمس سنوات الماضية، والذي وصل لما يزيد عن 10 مليون دولار أمريكي.

وتأتي هذه المنحة ضمن حملة "فلسطين بتناديكم" التي أطلقتها "التعاون" نهاية شهر آذار الماضي استجابة للأوضاع المستجدة مع انتشار جائحة الكورونا وضرورة التحرك العاجل لدعم جهوزية القطاع الصحي من وزارة الصحة وشبكة مستشفيات القدس والمؤسسات غير الحكومية التي تتصدى للوباء، بالإضافة الى توفير الاحتياجات الأساسية من أغذية ومواد صحية للأسر التي تعاني من ظروف معيشية صعبة، أو التي فقدت مصادر دخلها إضافة إلى دعم المؤسسات الأهلية التي تقدم الخدمات والرعاية والسكن الداخلي للمسنين والأيتام في الضفة الغربية بما فيها القدس، وقطاع غزة.

يذكر أن مؤسسة التعاون هي مؤسسة مستقلة مسجلة كفرع في فلسطين، تأسست عام 1983 بمبادرة مجموعة من الشخصيات الاقتصادية والفكرية الفلسطينية والعربية بهدف تمكين الإنسان الفلسطيني ومؤسسات المجتمع المدني اجتماعياً واقتصادياً، في فلسطين وفي مخيمات الشتات الفلسطينية في لبنان. تنفذ "التعاون" مشاريعها التنموية والإغاثية ضمن أربعة برامج رئيسية: التعليم، والثقافة، والتنمية المجتمعية بما يشمل التمكين الاقتصادي ودعم الأيتام، وإعمار البلدات التاريخية، بالإضافة الى المتحف الفلسطيني.





أخبار ذات صلة

حزب الشعب يرحب بقرار الجنائية الدولية ممارسة اختصاصها بفلسطين

حزب الشعب يرحب بقرار الجنائية الدولية ممارسة اختصاصها بفلسطين

اشتية: لن نكون قادرين على دفع رواتب الموظفين عن الشهر الماضي

اشتية: لن نكون قادرين على دفع رواتب الموظفين عن الشهر الماضي

طالع التقرير اليومي لوزارة الخارجية بشأن وضع الجالية الفلسطينية بظل تفشي (كورونا)

طالع التقرير اليومي لوزارة الخارجية بشأن وضع الجالية الفلسطينية بظل تفشي (كورونا)

الزق: حماس تُعين رؤساء بلديات فى غزة من مؤيديها فقط

الزق: حماس تُعين رؤساء بلديات فى غزة من مؤيديها فقط

الدول العربية المُضيفة تبحث أزمة (أونروا) المالية

الدول العربية المُضيفة تبحث أزمة (أونروا) المالية

مجدلاني: على بريطانيا مسؤولية سياسية بالاعتراف بدولة فلسطين

مجدلاني: على بريطانيا مسؤولية سياسية بالاعتراف بدولة فلسطين

جهاز الأمن الداخلي بغزة يُطلق تحذيرًا للمواطنين

جهاز الأمن الداخلي بغزة يُطلق تحذيرًا للمواطنين

طلبة أكاديمية روابي الإنجليزية يخوضون تجربة تعليم إلكتروني مميّزة

طلبة أكاديمية روابي الإنجليزية يخوضون تجربة تعليم إلكتروني مميّزة

التعليقات

الدنيا حكايات

رجل الخير

رجل الخير

شؤون فلسطينية

حزب الشعب يرحب بقرار الجنائية الدولية ممارسة اختصاصها بفلسطين

حزب الشعب يرحب بقرار الجنائية الدولية ممارسة اختصاصها بفلسطين

الدول العربية المُضيفة تبحث أزمة (أونروا) المالية

الدول العربية المُضيفة تبحث أزمة (أونروا) المالية

مجدلاني: على بريطانيا مسؤولية سياسية بالاعتراف بدولة فلسطين

مجدلاني: على بريطانيا مسؤولية سياسية بالاعتراف بدولة فلسطين

رئيس جامعة الأزهر يلتقي فريق الياقوت الأبيض المرشح للمشاركة بمسابقة (هالت برايز) العالمية

رئيس جامعة الأزهر يلتقي فريق الياقوت الأبيض المرشح للمشاركة بمسابقة (هالت برايز) العالمية

محافظ أريحا يُوضح كيفية انتقال الإصابة بفيروس (كورونا) لأول حالة بالمحافظة

محافظ أريحا يُوضح كيفية انتقال الإصابة بفيروس (كورونا) لأول حالة بالمحافظة

المالكي: وزيرة خارجية جنوب أفريقيا تؤكد وقوف بلادها مع فلسطين بالمحافل الدولية

المالكي: وزيرة خارجية جنوب أفريقيا تؤكد وقوف بلادها مع فلسطين بالمحافل الدولية

المالية تُصدر تنويهاً حول رواتب موظفي السلطة لشهر أيار/ مايو الماضي

المالية تُصدر تنويهاً حول رواتب موظفي السلطة لشهر أيار/ مايو الماضي

طالع أسعار الفواكه والخضروات بأسواق قطاع غزة اليوم الثلاثاء

طالع أسعار الفواكه والخضروات بأسواق قطاع غزة اليوم الثلاثاء

منوعات

شقيقة محمد رمضان تُفجر مفاجأة.. وترد على منتقدي شكلها

شقيقة محمد رمضان تُفجر مفاجأة.. وترد على منتقدي شكلها

فنانة سورية تخضع لعملية جراحية بعد سقوطها في منزلها

فنانة سورية تخضع لعملية جراحية بعد سقوطها في منزلها

شيرين تنفي خلافها مع زوجها بصورة رومانسية جداً.. ومفاجأة بشأن إصابتهما بـ(كورونا)

شيرين تنفي خلافها مع زوجها بصورة رومانسية جداً.. ومفاجأة بشأن إصابتهما بـ(كورونا)

اسم ريم البارودي الحقيقي يفاجئ الجمهور

اسم ريم البارودي الحقيقي يفاجئ الجمهور

آخر تطورات حالة رجاء الجداوي الصحية بعد حقنها بـ &#34;بلازما دم المتعافين&#34;

آخر تطورات حالة رجاء الجداوي الصحية بعد حقنها بـ "بلازما دم المتعافين"

إليسا تعتزل &#34;تويتر&#34;.. وهذه آخر رسالة

إليسا تعتزل "تويتر".. وهذه آخر رسالة

رسالة بخط يد عادل إمام لهذا الإعلامي

رسالة بخط يد عادل إمام لهذا الإعلامي

فنانة إسبانية شهيرة تبهر الجميع بأغنية لنانسي عجرم.. وهكذا تفاعلت الأخيرة

فنانة إسبانية شهيرة تبهر الجميع بأغنية لنانسي عجرم.. وهكذا تفاعلت الأخيرة

شاهد كيف رد الإعلامي الكويتي صالح الراشد على المشككين برجولته

شاهد كيف رد الإعلامي الكويتي صالح الراشد على المشككين برجولته

كارلا حداد تعلن طلاقها رسمياً من الفنان طوني أبو جودة

كارلا حداد تعلن طلاقها رسمياً من الفنان طوني أبو جودة

عربي

الكويت: تسجل أربع وفيات و630 إصابة جديدة بـ (كورونا)

الكويت: تسجل أربع وفيات و630 إصابة جديدة بـ (كورونا)

سقوط صاروخ قرب مطار بغداد في العراق ولا ضحايا

سقوط صاروخ قرب مطار بغداد في العراق ولا ضحايا

الأردن يحيي عيد الجلوس الملكي الـ21

الأردن يحيي عيد الجلوس الملكي الـ21

وفاة ثمانينية إماراتية أصيبت و10 من أبنائها وأحفادها بفيروس (كورونا)

وفاة ثمانينية إماراتية أصيبت و10 من أبنائها وأحفادها بفيروس (كورونا)