طالع التقرير اليومي لوزارة الخارجية بشأن وضع الجالية الفلسطينية بظل تفشي (كورونا)





جاء ذلك، وفق التقرير اليومي الذي تصدره الوزارة، والذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، مساء الثلاثاء، وجاء فيه:



أفادنا فريق العمل المختص وسفارة دولة فلسطين لدى الصين ان وفداً طبياً صينياً متخصصاً سيزور دولة فلسطين، حيث سيصل الى فلسطين على متن طائرة صينية خاصة محملة بمساعدات طبية مختلفة، وستستمر الزيارة من 10 – 17 حزيران 2020.





وتأتي هذه الزيارة في اطار استمرار التعاون بين دولة فلسطين وجمهورية الصين الشعبية، ولتعزيز الآليات المشتركة بين المؤسسات الطبية الفلسطينية والصينية، ولتقديم الدعم والمساندة الطبية في مكافحة جائحة كوفيد -19، ويتكون الفريق من عشرة أطباء وخبراء متخصصين في مجالات مختلفة؛ بما في ذلك فحص الفيروسات والأمراض المعدية، والإدارة الطبية والجراحية، والتدرب على الوقاية ومكافحة الأوبئة، ولتقديم التوجيهات والإرشادات الطبية اللازمة لوضع السياسات الوقائية ولمكافحة نقل العدوى خاصةً داخل المستشفيات، والجهاز التنفسي ، والتشخيص المختبري السريري، وتمريض المصابين في العناية المركزة، ولرفع مستوى نتائج جودة الاختبارات الطبية، بالإضافة الى تقديم الاستشارات الخاصة بالطب الصيني التقليدي ( TCM).





كما وسيقوم الفريق الطبي بتقديم إمدادات ومساعدات طبية مقدمة من الحكومة الصينية للحكومة والشعب الفلسطيني لمكافحة جائحة كورونا، حيث تتمثل المساعدات بالتالي: كمامات وأقنعة طبية بأنواع مختلفة، وملابس طبية واقية، وأدوات فحص الفيروس، وأجهزة فحص الحرارة بالأشعة تحت الحمراء.كما وسيعقد الوفد الطبي الصيني زيارات ميدانية للمدن الفلسطينية والمؤسسات الطبية للوقوف على الأوضاع الصحية والاطلاع على التحديات التي تواجهنا في مجال مكافحة مرض فيروس كورونا المستجد، والاطلاع على التدابير الوقائية والإجراءات التي اتخذتها الحكومة الفلسطينية في سبيل الحد من انتشار فيروس كورونا.





تتألف المساعدات الطبية من التالي:



• أقنعه طبية تستخدم لمرة واحدة : عدد ( 50000) قناع.

• بدل طبية واقية تستخدم لمرة واحدة: عدد ( 200) بدلة.

• أجهزة قياس الحرارة " ميزان حرارة رقمي بالأشعة تحت الحمراء يعمل عن بُعد": عدد (200).

• أقنعة وجه استباقية للاستخدام الطبي فقط: عدد (10000 وحدة).

• أقنعة جراحية: عدد (20000 وحدة).

• أجهزة قياس حرارة تحت الحمراء : ( 300 ) وحدة.

• شرائح فحص: ( 834 ) وحدة.

• افادتنا بعثة فلسطين لدى اليابان ان الحكومة اليابانية قدمت دعماً بقيمة 5,696,101 دولار أمريكي للشعب الفلسطيني لمكافحة وباء كورونا وهو على الشكل التالي:1 .الهيئة الدولية للصليب الأحمر و الهلال الأحمر (IFRC) 1,750,000 دولار أمريكي.





2. برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) 2,140,000 دولار أمريكي





3. وكالة غوث و تشغيل اللاجئيين الفلسطينيين (UNRWA) 1,545,454 دولار أمريكي، أجهزة و معدات طبية للعيادات الصحية التابعة لوكالة غوث و تشغيل اللاجئيين الفلسطينيين في الأردن (260,647) دولار أمريكي، الضفة الغربية (228,055) دولار أمريكي، سوريا (147.219) دولار أمريكي، لبنان 188,364 دولار أمريكي، قطاع غزة (568,015) دولار أمريكي.





كما أقرت الحكومة اليابانية دعماً جديداً بقيمة 5,410,206 دولار أمريكي سيتم تقديمه من خلال ما يلي:





1. منظمة الأمم المتحدة للمشاريع الخدماتية (UNPOS) 2,500,200 دولار أمريكي.





2. منظمة الأمم المتحدة للطفولة (UNICEF) 2,910,006 دولار أمريكي.و بذلك يبلغ قيمة إجمالي الدعم المالي المقدم من الحكومة اليابانية للشعب الفلسطيني لمكافحة جائحة كورونا 11,106,307 دولار أمريكي ( أحد عشر مليون و ستة آلاف و ثلاثمائة و سبعة دولار أمريكي).





تتقدم وزارة الخارجية والمغتربين بالشكر الجزيل لليابان امبراطوراً وحكومةً وشعباً على هذا الدعم السخي للشعب الفلسطيني، متمنيةً لها الصحة والسلامة ومزيد التقدم والازدهار.



• افادنا الفريق المختص بمتابعة أوضاع الجالية في الولايات المتحدة الامريكية بعدم تسجيل حالات وفاة جديدة في صفوف الجالية، ليبقى عدد الوفيات 57، وعدم تسجيل إصابات جديدة ليبقى عدد الإصابات إلى 821، وتعافي 13 حالة تعافي جديدة بين ابناء الجالية في كل من ولاية اوهايو ونيوجيرسي، ليصبح عدد الحالات المتعافية إلى 354.





افادنا مركز خدمات الجالية الفلسطينية في ولاية اوهايو انه لا توجد أية اصابات أو خسائر مادية في صفوف أبناء الجالية، وانه يتم تحضير لقاء مع المستشارين في الحكومة في الولاية لبحث أوضاع ابناء الجالية من حيث خسائرها التي لحقت في متاجرها بداية الاحتجاجات، كما يفيد مركز خدمات الجاليه بتماثل ٥ حالات تعافي من كورنا في الولاية.





أفادنا مركز خدمات الجاليه في ولاية نيوجيرسي أنه يقوم وبشكل دوري بمساعدة ابناء الجالية الفلسطينية والجاليات الاخرى في مدن الولاية وذلك بتوزيع وجبات طعام جاهزه مقسمة على النحو التالي: (١٠٠) وجبة على دور و مراكز المسنين، (١٠٠) وجبة على مركز الجالية الاسبانية، و (١٠٠) وجبة على ابناء الجالية الفلسطينية ممن تقطعت بهم السبل، كما يقوم المركز بتوزيع (١٤٠ ) طرداً غذائياً على ابناء وطلاب الجالية الفلسطينية في الولاية، كما يفيد المركز انه يقوم بتوزيع المرطبات والمياه المعدنية والمشروب الغازي على المتظاهرين بشكل يومي تفاديا لتكسير محلات ابناء الجالية او نهبها، وما زال المركز يعلن للطلاب الفلسطينيين العالقين او من يحتاج مساعدات ان يتصل بالمركز لتقديم المساعدة المطلوبة، او لتوضيح آليات العودة الى ارض الوطن.





افادنا مركز خدمات الجالية في ولاية كاليفورنيا انه يقوم بتسجيل الطلبة العالقين بشكل دوري والاطمئنان على الطلبة وتقديم المساعدات بكافة انواعها لهم، وانه لم تسجل أية خسائر مادية جديدة بين صفوف ابناء الجالية.



• افادتنا سفارة دولة فلسطين في اوكرانيا عثور فرق الإنقاذ الأوكرانية على جثمان الطالب حمزة محمد عبد الرزاق بني عودة ( 23 عاماً ) سنة ثانية فني أسنان، طمون / محافظة طوباس الذي غرق في النهر، وجاري العمل على دراسة وترتيب إعادة جثمانه للوطن.



• افادتنا سفارة دولة فلسطين لدى الجمهورية الجزائرية والاتحاد العام لطلبة فلسطين تسجيل 4 اصابات جديدة في صفوف الطلبة الجدد في ولاية البليدة، في انتظار نتائج فحوصات بقية الطلبة المخالطين وعددهم 30، ليرتفع عدد الاصابات الاجمالي في صفوف الجالية الى 7، تعافت حالتين منها، وتم تسجيل حالة وفاة واحدة سابقاً.





هذا وتواصل السفارة ولجنة الطوارئ متابعة اوضاع الطلبة المصابين وتطمئن ان اوضاعهم مستقرة، وتقدم لهم اية مساعدة ممكنة.



• اكدت سفارة دولة فلسطين لدى قطر تسجيل 21 اصابة جديدة في صفوف الجالية ليرتفع عدد الاصابات المؤكد 356، منها 97 حالة نشطة لا تستدعي العلاج في المستسفى، 22 حالة تحت العلاج في المستشفى وهي ليست حرجة، 5 حالات حرجة في العناية المركزة.





وتفيد انه تم تسجيل 8 حالات تعافي جديدة ليرتفع عدد حالات التعافي بالكامل الى 229، في حين يبقى عدد الوفيات 3. هذا وتواصل السفارة متابعة اوضاع جميع المصابين من الناحيتين الصحية والمعيشية، وتتواصل السفارة مع اسرهم وذويهم للاطمئنان عليهم.



• افادتنا سفارة دولة فلسطين لدى تشيلي بحدوث إرتفاع كبير في اعداد المصابين في التشيلي في الايام القليلة الماضية، مما جعلها تؤكد على مناشدتها لابناء الجالية بضرورة اخذ الحيطة والحذر واتباع طرق الوقاية والسلامة المعلنة من الجهات الرسمية المختصة. وتؤكد انه تم تسجيل 3 اصابات جديدة في صفوف الجالية ليرتفع العدد الاجمالي للاصابات الى 19، تم شفاء 6 مصابين سابقاً ليبقى مجموع الاصابات النشطة 12، وسجلت حالة وفاة واحدة سابقاً.



• افادتنا سفارة دولة فلسطين لدى جمهورية اندونيسيا ان الطالب الذي اصيب بالفيروس منذ شهر تقريبا تعافى بعد خضوعه للحجر الصحي واجراء فحوصات متتالية له، وبذلك لا توجد اية اصابة جديدة في صفوف الجالية والطلبة. ما زالت السفارة تتابع اوضاع الطلبة والجالية للاطمئنان على صحتهم ودراسة احتياجاتهم وتلبيتها وفقا لامكانياتها.



• افادتنا بعثة فلسطين لدى سويسرا بتعافي الحالة الوحيدة المصابة في صفوف جاليتنا في سويسرا بعد خصوعها للحجر والعلاج، وبالتالي لا توجد اصابات حاليا في صفوف الجالية.

رام الله - دنيا الوطنقالت وزارة الخارجية والمغتربين، إن الجالية الفلسطينية حول العالم لم تسجل أي وفيات جديدة بفيروس (كورونا)، لافتةً إلى أن إجمالي عدد الوفيات منذ تفشي الفيروس 122، والإصابات 1898 إصابة.