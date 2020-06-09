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شاهد: حقيقة ظهور الكعبة المشرفة في بيت سوداني والسلطات الرسمية تتدخل

شاهد: حقيقة ظهور الكعبة المشرفة في بيت سوداني والسلطات الرسمية تتدخل
الكعبة المشرفة
رام الله - دنيا الوطن
ألقت الشرطة السودانية، القبض على رجل وامرأة ادعيا ظهور الكعبة في منزلهما بحي أركويت جنوب شرقي مدينة الدمازين.

وقالت وسائل إعلام سودانية، إنه تم تقديم بلاغ بحق الثنائي بتهمة إهانة العقائد الدينية، وفق ما أوردت (روسيا اليوم). 

وأوضح شهود عيان أن الرجل كان يطلب من المواطنين الدخول في غرفته المظلمة وبعد إغلاق بابها يطلب منهم التكبير والتهليل وقول "لبيك أللهم لبيك".

ولم تثبت الشرطة بعد تهمة تلقي الرجل المال من المواطنين نظير رؤيتهم المزعومة للكعبة.

 

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