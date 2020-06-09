الزق: حماس تُعين رؤساء بلديات فى غزة من مؤيديها فقط

تعيين رؤساء بلديات فى غزة من مؤيديها فقط.





رام الله - دنيا الوطنأكد محمود الزق عضو المكتب السياسي لجبهة النضال الشعبي وعضو المجلس المركزي الفلسطيني، رفض الجبهة قرار حل المجلس البلدي المنتخب ديمقراطياً في المغازي وتعيين مجلس بديل له، متهماً حركة حماسوقال الزق، في تصريح صحفي، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، الثلاثاء، إن "إجراءات حماس بإتباع أسلوب تعيين مجالس بلدية من طرفها هو إجراء غير قانوني ويتنافي مع الحق الأساس للمواطنين بضرورة انتخاب ممثلين للمجالس البلدية بشكل ديمقراطي في إطار عملية توافقية تعيد مجددا الحياة الديمقراطية كحق أساس للمواطنين"، وفق تعبيره.وأكد بأن رئيس بلدية المغازى تم انتخابه كرئيس لبلدية المغازي في عملية ديمقراطية حيث حاز على ثقة المواطنين واثبت كفاءة مهنية وتمتع بصدفية وطنية ولا يجوز مطلقا إقصاءه عن رئاسة بلدية المغازي التي حاز على ثقة مواطنيها.وطالب الزق، حركة حماس بالتراجع عن قرارها التوقف عن تعيين رؤساء بلديات فى غزة من مؤيديها فقط.