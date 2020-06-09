الدول العربية المُضيفة تبحث أزمة (أونروا) المالية

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رام الله - دنيا الوطن

عقدت الدول العربية، المضيفة للاجئين الفلسطينيين، اجتماعها التنسيقي، صباح اليوم، بمقر دائرة الشؤون الفلسطينية، بوزارة الخارجية، وشؤون المغتربين الأردنية، بمشاركة فلسطين، وسوريا ولبنان، ومصر.



وبحث الاجتماع، أزمة (أونروا) المالية والتحضيرات لإنجاح مؤتمر التعهدات المستمرة في نيويورك لكبار المانحين لـ (أونروا) المزمع عقده في نيويورك بتاريخ 23/6/2020 بالإضافة إلى خطة تحرك منظمة التحرير المقدمة من دائرة شؤون اللاجئين إلى جانب القضايا المدرجة على جدول أعمال اجتماعها مع المفوض العام لـ (أونروا) السيد فيليب لازاريني، الذي سيعقد صباح غد الأربعاء.



وطالب المجتمعون، الدول المانحة بدعم (أونروا) والوفاء بتعهداتها المالية نحوها؛ لسد العجز المالي في ميزانيتها، مؤكدين على أهمية الدور الحيوي لـ (أونروا) في المنطقة.



وحضر الاجتماع، الذي عقد بتقنية (الفيديو كونفرانس) عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون اللاجئين، د. أحمد أبو هولي، ومدير عام الشؤون الفلسطينية بوزارة الخارجية والمغتربين الأردنية المهند رفيق خرفان، ورئيس لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني، الوزير حسن منيمنة، ورئيس الهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين العرب في سوريا، علي مصطفى، وسكرتير ثاني في السفارة المصرية، أكرم الجندي، ومدير عام الإعلام والعلاقات العامة، بدائرة شؤون اللاجئين، رامي المدهون، ومدير دائرة شؤون اللاجئين في الأردن، أحمد إسماعيل.