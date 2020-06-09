مجدلاني: على بريطانيا مسؤولية سياسية بالاعتراف بدولة فلسطين

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رام الله - دنيا الوطن

قال الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، د. أحمد مجدلاني: نقوم بتحركات سياسية مع دول عدم الانحياز، والدول دائمة العضوية بمجلس الأمن، ومنظمة المؤتمر الإسلامي، والاتحاد الأوروبي من أجل اتخاذ قرار عملي، وبناء تكتل دولي لرفض الضم، واتخاذ قرارات قابلة للتطبيق، بفرض عقوبات على دولة الاحتلال، والكف عن التعامل معها كدولة فوق القانون.



أضاف مجدلاني، خلال لقائه بمكتبه بمدينة رام الله اليوم، مع القنصل البريطاني العام لدى دولة فلسطين، فيليب هول، على بريطانيا مسؤولية أخلاقية وسياسية، وهذا هو الوقت المناسب لتصحيح الخطأ التاريخي، بالاعتراف بدولة فلسطين كخطوة أولية لرفض ومواجهة الضم، وللحفاظ على حل الدولتين.



وتابع مجدلاني: قرار القيادة الفلسطينية، والذي عبر عنه الرئيس محمود عباس، برفض الضم حتى لو كانت كلفته عالية، ولكنها أقل بكثير من كلفة التعايش أو قبول بقرار الضم، ونعلم أن له تبعات سياسية واقتصادية وأمنية، مشدداً على أن قرار الحكومة الإسرائيلية بتنفيذ الضم، يعني لا سلام، ولا دولة فلسطينية، ولا حل الدولتين.



وأوضح مجدلاني، أن على المجتمع الدولي اتخاذ الإجراءات الرادعة للحفاظ على قرارات الشرعية الدولية، والتوقف عن ازدواجية المعايير، فكل خطوة تتخذها حكومة الاحتلال تجاه الضم، يجب أن تُقابل بخطوات رادعة لدولة الاحتلال، وفرض العقوبات عليها كدولة (أبرتهايد).



ومن جانبه، أشار هول لخطورة وصعوبة الأوضاع الاقتصادية والسياسية، وأن بلاده، عبرت عن موقف واضح بدعمها وتمسكها بقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية، وبرفضها لخطة الضم.



وحضر اللقاء، عضو اللجنة المركزية للجبهة، تغريد كشك، وعضو لجنة العلاقات الدولية، بشار العزة.