جهاز الأمن الداخلي بغزة يُطلق تحذيرًا للمواطنين

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رام الله - دنيا الوطن

قال جهاز الأمن الداخلي، التابع لوزارة الداخلية في قطاع غزة: إن أجهزة مخابرات الاحتلال، تقوم من خلال صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، بالطلب من المواطنين في قطاع غزة، تصوير أماكن وشوارع محددة، عبر هواتفهم النقالة، وإرسالها عبر تلك الصفحات مقابل مكافآت بأشكال مختلفة.



ودعا جهاز الأمن الداخلي، في بيان وصل "دنيا الوطن" المواطنين إلى الحذر من تلك الصفحات، وعدم التعاطي معها، حيث لجأ الاحتلال لذلك نتيجة عجزه في تجنيد العملاء، والحصول على المعلومات.



وأضاف: "الأجهزة المختصة تتابع ذلك، وستتخذ الإجراءات القانونية، بحق من يتعاطى مع هذه الصفحات، ويتعامل معها".