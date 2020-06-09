شؤون فلسطينية

طلبة أكاديمية روابي الإنجليزية يخوضون تجربة تعليم إلكتروني مميّزة

طلبة أكاديمية روابي الإنجليزية يخوضون تجربة تعليم إلكتروني مميّزة
رام الله - دنيا الوطن
حققت أكاديمية روابي الإنجليزية، في فترة زمنية قياسية، نجاحاً في تجربة التعليم الإلكتروني، التي رافقت فترة الحجر المنزلي، خلال الأوضاع التي فرضتها جائحة (كورونا) على فلسطين والعالم بشكل عام، حيث ساعدت هذه التجربة باستمرارية عملية التعليم ومتابعة المعلمين والمعلمات لأداء الطلبة باستخدام برامج إلكترونية تعليمية متقدّمة.

وخلال الفترة المنصرمة، أدار المعلمون العمليّة الدراسية عبر منصتي (زوم) و(يوتيوب) للصفوف الدراسية الرابع والخامس، وبرنامج (رينبو) المميز والمُطَوَّر من قبل شركة عسل للتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع (ألكاتل لوسنت) العالمية، للصفوف الدراسية من السادس إلى الثامن. كما خصّص المعلمون وقتًا إضافيًا لمتابعة الطلبة في صفوف افتراضية جماعية وأخرى فرديّة، بالإضافة إلى تكثيف الأنشطة اللامنهجية والإثرائية لتطوير أداء الطلبة وصقل مهاراتهم.

وفي نهاية الفصل الدراسي نظّمت الأكاديمية عن بُعد مسابقات مختلفة شارك فيها الطلبة مثل: مسابقة في جداول الضرب للصفي الثالث والرابع، مسابقة دينية، مسابقة التهجئة للغة الإنجليزية لكافة المراحل العمرية، نشاطات رياضية داخلية وتمارين يوغا، بالإضافة لنشاطات ارشادية مدرسية وتوجيهية. كما خرج الطلبة بمهارات متنوعة ظهرت بشكل لافت في الأنشطة العملية مثل تصميم طلبة الصفي الرابع والخامس لآلات موسيقية توضح خاصية حدة الصوت باستخدام مواد بسيطة وأساسية موجودة في حياتهم اليومية.

من جانبها، قالت مسؤولة الشؤون الإدارية وتطوير الأعمال في الأكاديمية، فداء موسى: "لقد كانت تجربة مميّزة بذل خلالها الطاقم التدريسي جهدًا ظهرت نتائجه بشكل ملموسة على الطلبة، حيث عملت الأكاديمية خلال هذه المرحلة على تعزيز التواصل بين المعلمين والطلبة لضمان استمرارية العملية التعليمية بنفس الجودة المعتادة، ولضمان الخروج بالنتائج المرجوّة فقد عملنا على تدريب الطاقم التدريسي للتواصل مع الطلبة بشكل فعال افتراضيّا وتخصيص قاعات يستخدمها الأساتذة لشرح المواد للطلبة، بالإضافة إلى تعيين أخصائية اجتماعية للاهتمام بالصحة النفسية للطلبة بسبب الضغوطات التي خلقتها جائحة كورونا، كما نظمنا أنشطة لامنهجية للطلبة وعائلاتهم مثل حصص اليوغا الإلكترونية والتمارين الرياضية".

وأضافت فداء: لم يلتزم المعلمون بالوقت المخصص للحصص، فبعض المواد كانت بحاجة لبذل مجهود أكبر لإيصال المعلومة كاملة للطلبة، واستخدام وسائل متنوعة للشرح، وهذا ما جعل المسؤولية الواقعة على عاتق المعلمين أكبر مما كانت عليه، لكن النتائج التي خرجنا بها جعلتنا نشعر بأهمية هذا الجهد.

وأكدت قائلة: ينتظرنا عامٌ دراسي جديد تكبر خلاله الأكاديمية التي تقدّم تعليمًا متقدّمًا لطلبتها من خلال برنامج كامبردج البريطاني العالمي وبجهود أساتذة محليين وعالميين ذوي خبرات، وها نحن نفتتح صفًّا دراسيًّا جديدًا وهو الصف التاسع. كما ستتنوع خلال هذا العام البرامج التعليمية والأنشطة الإثرائية اللامنهجية بالإضافة إلى البرامج السابقة من الأندية الصفية، الفرق الرياضية، الأنشطة المجتمعية، المسابقات المدرسية والمحلية والعالمية. لافتة إلى قيام كافة طلبة المدرسة بتجديد تسجيل الانضمام للأكاديمية مرة أخرى، علماً أن التسجيل للفصل الدراسي الجديد ما زال مفتوحاً.

ويشار إلى أن أكاديمية روابي الإنجليزية، تقدّم لطلبتها الملتحقين بها من مختلف مناطق فلسطين، منهاج (IGCSE) البريطاني ضمن بيئة تعليميّة متكاملة، وعلى أيدي أساتذة دوليين وفلسطينيين ذوي خبرات عالمية ومحليّة في مختلف التخصصات. 

وتهتم الأكاديمية بالعمل على تطوير قدرات طلبتها سواء الأكاديمية أو الشخصية والمجتمعية؛ لذا فإنها تشرك طلبتها بأنشطة إثرائية لامنهجية مختلفة ومتجدّدة، مما يرفع من سقف طموحات الطلبة ويؤسس لهم مستقبلاً مشرقاً.

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