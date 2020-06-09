شؤون فلسطينية

توضيح من حركة فتح حول تصريحات حسين الشيخ لصحيفة (نيويورك تايمز)

توضيح من حركة فتح حول تصريحات حسين الشيخ لصحيفة (نيويورك تايمز)
حسين الشيخ عضو اللجنة المركزية لحركة فتح
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت حركة (فتح)، اليوم الثلاثاء، توضيحًا حول تصريحات حسين الشيخ، عضو اللجنة المركزية، لصحيفة (نيويورك تايمز) الأمريكية.

وقالت حركة (فتح)، في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إن "تصريحات حسين الشيخ، للصحيفة الأمريكية، شخصت الحالة التي ممكن أن تصل إليها الأوضاع؛ إذا أقدم الاحتلال على خطوة الضم الاستعمارية".

وأوضحت فتح، أن تصريحاته، شخصت "الازمة المالية المترتبة على هذا السلوك الإسرائيلي، والتي ستعصف بالوضع الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة، والشتات، ومن بينها عدم قدرة الحكومة الفلسطينية على دفع الرواتب لجميع الموظفين، وحدوث قصور حقيقي في الخدمات المقدمة لكل الفلسطينيين في الداخل والخارج، إضافة إلى عجز السلطة عن القيام بواجباتها بشكل عام".

وأكدت فتح، أن "سياسة اجتزاء التصريحات وتوظيفها سياسياً وإعلامياً بات ديدن الضعفاء، وهو مؤشر على عمق الأزمة التي يمر بها البعض أمام قرار القيادة الفلسطينية في التحلل من الاتفاقيات مع الاحتلال، والولايات المتحدة الأمريكية، مما وضعهم على المحك أمام شعاراتهم".

وكان الشيخ، قال في وقت سابق: إن ضم الضفة، يعني عدم عودة العلاقة مع إسرائيل، مضيفًا: "إما أن يتراجعوا عن ضم الضفة، وعندها ستعود الأمور إلى ما كانت عليه، أو أن يستمروا في خطة الضم، وأن يعودوا إلى احتلال الضفة الغربية بأسرها".

وأكد أن السلطة لن تقبل بأن يكون دورها هو تقديم خدمة، متماً: "لسنا بلدية أو جمعية خيرية".

وأصر الشيخ على أن الأجهزة الأمنية، ستستمر في الحفاظ على القانون، والنظام، ومحاربة الإرهاب، ولكنها ستعمل من تلقاء نفسها، وقال "سوف نمنع العنف والفوضى، لن نسمح بإراقة الدماء، هذا قرار استراتيجي".

وأشار إلى إن التنسيق الأمني مع إسرائيل، وسيلة لتحقيق غاية سياسية، متمماً: "أريد السلام ودولتين، لكنني لست متعاوناً مع إسرائيل".

وقالت حركة حماس: إن تصريحات عضو اللجنة المركزية لحركة (فتح) حسين الشيخ، حول منع عمليات المقاومة، يؤكد من جديد أن قيادة السلطة، لم تغير من سياستها في التعامل مع الاحتلال، برغم إعلانها وقف التنسيق الأمني.

وذكر المتحدث باسم الحركة، حازم قاسم، في تصريح وصل "دنيا الوطن"، الثلاثاء، أن هذه التصريحات، استمرار لرهان السلطة على العلاقة مع الاحتلال، وعدم جديتها في تبني أي استراتيجية مواجهة لمشروع الضم الإسرائيلي.

وأضاف قاسم "استمرار تبني قيادة السلطة لخطاب وسلوك سياسي بعيداً عن الإجماع الوطني، يضعف قدرة الحالة الفلسطينية على مواجهة التحديات، ويعطي الاحتلال والإدارة الأمريكية، قدرة أكبر على تمرير مخططاتهم".

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