شؤون فلسطينية

هنية يبعث برسائل إلى قادة وزعماء 40 دولة عربية وإسلامية

هنية يبعث برسائل إلى قادة وزعماء 40 دولة عربية وإسلامية
رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية
رام الله - دنيا الوطن
دعا رئيس المكتب السياسي لحركة (حماس) إسماعيل هنية، قادة الدول العربية والإسلامية، إلى تحرّك عاجل لمواجهة سياسة الضم الإجرامية والعنصرية، التي تنتهجها حكومة الاحتلال الإسرائيلي، في الضفة الغربية، والقدس، والأغوار.

وعدّ هنية في رسالة بعثها لقادة وزعماء أكثر من 40 دولة عربية وإسلامية، خطة الضم عدوانًا جديدًا، يضاف إلى سلسلة جرائم الاحتلال، ومجازره عبر تاريخه الأسود، بحق شعبنا الفلسطيني وشعوب المنطقة، والتي باتت تشكّل خطرًا حقيقيًا على حاضر ومستقبل فلسطين والأمَّة العربية والإسلامية قاطبة.

وطالب هنية، زعماء الدول، بالتداعي إلى عقد قمّة عربية وإسلامية من أجل دعم الموقف الفلسطيني الموحّد الرافض لكل مشاريع الاستيطان والتهويد في الضفة والقدس، ومخططات تصفية القضية الفلسطينية، برعاية ودعم أمريكي.

وطالب بتوفير شبكة أمان سياسية ودبلوماسية واقتصادية وإعلامية، لحماية المشروع الوطني الفلسطيني القائم على حقّ الشعب الفلسطيني الطبيعي في انتزاع حقوقه وتحرير أرضه، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.

وأكد هنية ضرورة اتخاذ موقف موحّد وجاد، يرفض ويجرّم هذه المخططات، ويحمي المقدسات الإسلامية والمسيحية، ويمنع مخططات ومشاريع التهويد والتقسيم، ويدعم صمود المقدسيين وثباتهم على أرضهم، ويردع الاحتلال، ويكبح جماح عدوانه المتواصل، ويضع حدًّا لإرهابه المتصاعد، ومشاريعه الاستيطانية والتهويدية.

وحثَّ قادة الدول على تكثيف التواصل مع الدول الصديقة والشقيقة والمنظمات الدولية والإقليمية، على الصعيد السياسي والدبلوماسي والقانوني، من أجل بلورة موقف دولي، يجدّد ويعزّز المطالبة بالحقوق الفلسطينية المشروعة، ويضغط على حكومة الاحتلال لوقف مشاريع الاستيطان، ومصادرة الأراضي الفلسطينية، والمضي في إجراءات التحقيق لدى محكمة الجنايات الدولية؛ لمحاكمة قادة الاحتلال كـ "مجرمي حرب". 

ونبّه هنية، إلى أنَّ حكومات الاحتلال المتطرّفة عبر تاريخها الإجرامي، تستغل محاولات التطبيع مع بعض العواصم العربية والإسلامية، في تنفيذ مشروعها الاحتلالي البغيض لأرض فلسطين، كغطاء لتمرير مشاريعها الاستيطانية والتهويدية.

وجدد الدعوة لرفض وتجريم التطبيع مع العدو الإسرائيلي، واصفًا إيّاه بأنَّه خطيئة كبرى لا تغتفر، وطعنة غادرة في صدر شعبنا وأمتنا، في ظل استمرار عدوان الاحتلال الإسرائيلي، وإرهابه ضد الأرض والشعب الفلسطيني.

وأكَّد هنية في رسالته لقادة الدول العربية والإسلامية، أنَّ الشعب الفلسطيني "لن يبقى مكتوف الأيدي أمام هذا العدوان والتصعيد، وسيواجه هذا الإرهاب الإسرائيلي بالمقاومة الشاملة، وسيظل متمسكًا بالدفاع عن أرضه وحقوقه ومقدساته، حتى تحقيق زوال الاحتلال والتحرير والعودة"، محمّلًا الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية التمادي في مخططاته الاستفزازية في الضفة والقدس.

وجدّد رئيس المكتب السياسي لحركة (حماس) التأكيد على تمسك الحركة بالوحدة الوطنية كخيار استراتيجي، واستعدادها لأيّ لقاءات قيادية فلسطينية من أجل الاتفاق على برنامج وطني متوافق عليه؛ لمواجهة الأخطار المحدقة بالأرض، والشعب الفلسطيني.

وشدد على ضرورة الوقوف مع الشعب الفلسطيني، وهو يدافع عن أرضه وحقوقه، ومقدسات الأمة، وهويتها وتاريخها، نيابة عن الأمَّتين العربية والإسلامية.

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