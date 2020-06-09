الصحة بغزة: تم فحص 192 عينة ولم تُسجّل أي إصابة جديدة

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رام الله - دنيا الوطن

قالت وزارة الصحة في قطاع غزة: إنه تم إجراء 192 عينة جديدة لـ (كورونا) خلال الـ 24 ساعة الماضية، مع العلم أنه لم يتم تسجيل أي إصابة جديدة.



وأضافت الصحة بغزة، في التقرير اليومي حول (كورونا)، أنه قد بلغ إجمالي عدد العينات، التي تم فحصها للحالات المشتبهة 11,217 عينة، منها 11,174 عينة سلبية و70 عينة إيجابية.



يتبع..