الكويت: تسجل أربع وفيات و630 إصابة جديدة بـ (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

سجلت حصيلة الإصابات والوفيات، جراء فيروس (كورونا) على أساس يومي في الكويت، انخفاضاً طفيفاً لليوم الثاني على التوالي.



وأعلنت وزارة الصحة الكويتية، الثلاثاء، تسجيل 630 إصابة جديدة بالفيروس، مقارنة بـ 662 في اليوم السابق، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 33140، بحسب (مصراوي).



كما أعلنت الوزارة، تسجيل 4 وفيات جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية، مقارنة بـ 5 وفيات في اليوم السابق، ما يرفع العدد الإجمالي للوفيات في البلاد إلى 273.



وقالت الوزارة: إن عدد الإصابات النشطة، يبلغ 10705، أما الحالات التي تخضع للعلاج في العناية المركزة فتبلغ 173.



من جهة أخرى، أشارت وزارة الصحة في الكويت إلى أن حالات الشفاء، التي سجلت خلال آخر 24 ساعة، بلغت 920 حالة، ليصل العدد الإجمالي للمتعافين إلى 22162.