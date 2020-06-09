دولي

إيران تحكم بالإعدام على جاسوس قدم للأمريكان معلومات عن سليماني

إيران تحكم بالإعدام على جاسوس قدم للأمريكان معلومات عن سليماني
قاسم سليماني
رام الله - دنيا الوطن
أعلن المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية، غلام حسين إسماعيلي، عن الحكم بالإعدام على المواطن محمود إسماعيلي مجد، بعد إدانته بالتجسس لصالح (موساد) الإسرائيلي، والاستخبارات الأمريكية (CIA).

وقال المتحدث وفق (روسيا اليوم): إن محمود إسماعيلي مجد المحكوم بالإعدام، قدم معلومات حول أماكن تنقل قاسم سليماني لإسرائيل والولايات المتحدة.

وأوضح، أنه كان يعمل في (فيلق القدس) وكان ينقل معلومات حول أماكن تنقل قاسم سليماني، وكان يقدم معلومات أمنية عن القوات المسلحة الإيرانية، وأماكن إقامة وتردد قاسم سليماني، مقابل تلقيه الأموال".

وأكد المتحدث باسم السلطة القضائية، أن الحكم بالإعدام صدر، وتم تأييده، وسيتم تنفيذه قريباً.

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