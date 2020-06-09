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قطر تُقرر إلغاء إجراءات العزل العام تدريجياً ضمن خطة من أربع مراحل

قطر تُقرر إلغاء إجراءات العزل العام تدريجياً ضمن خطة من أربع مراحل
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
قالت المتحدثة باسم الحكومة القطرية، لولوة بنت راشد الخاطر، يوم الاثنين: إن قطر ستبدأ بإلغاء القيود المفروضة بسبب فيروس (كورونا) في مدنها، بموجب خطة من أربع مراحل، تبدأ في 15 حزيران/ يونيو، بالسماح بإعادة فتح بعض المساجد وتسيير رحلات جوية للمغادرة.

وأضافت خلال مؤتمر صحفي نقلته (رويترز)، أن المرحلة الثانية من تخفيف إجراءات العزل العام، ستبدأ في الأول من تموز/ يوليو والثالثة في الأول من آب/ أغسطس، والرابعة في الأول من أيلول/ سبتمبر.

وقالت: إنه من الممكن إعادة فرض القيود مجدداً، أو تأجيل مواعيد بدء تنفيذ المراحل، إذا اقتضت الضرورة ذلك.

وسيتم في المرحلة الثانية، السماح بفتح المطاعم جزئياً، في حين سيُسمح في المرحلة الثالثة، باستئناف الرحلات الجوية من البلدان منخفضة المخاطر، وإعادة فتح مراكز التسوق، والأسواق ذات الطاقة الاستيعابية المحدودة.

وقالت: إن الأولوية على متن الرحلات الجوية، ستكون لحاملي تأشيرات الإقامة.

وسيُطلب من كل شخص، يدخل قطر الخضوع لحجر صحي لمدة أسبوعين في فنادق مخصصة لهذا الغرض على نفقته الخاصة.

وقالت المتحدثة: إن المرحلة الرابعة، ستتضمن السماح لجميع المساجد بإعادة ممارسة أنشطتها المعتادة والسماح بتمديد مواعيد رحلات الطيران، كما ستسمح السلطات بإقامة حفلات الزفاف والتجمعات التجارية مثل المعارض، وإعادة فتح المسارح ودور السينما.

وقالت المتحدثة: إن المرحلة الرابعة، ستتضمن كذلك رفع القيود المفروضة على المؤسسات التعليمية في الوقت المناسب للعام الدراسي الجديد.

وسجلت قطر 1368 حالة إصابة جديدة بفيروس (كورونا) وثلاث حالات وفاة يوم الاثنين، ليصل إجمالي عدد المصابين إلى 70158 منهم 57 حالة وفاة.

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