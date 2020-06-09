سقوط صاروخ قرب مطار بغداد في العراق ولا ضحايا



وأضاف الجيش أن الصاروخ أُطلق من منطقة جنوبي المطار وأنه لم ترد تقارير عن وقوع خسائر مادية أو بشرية.





















رام الله - دنيا الوطنقال الجيش العراقي إن صاروخا سقط في محيط مطار بغداد الدولي يوم الاثنين، ولم تعلن حتى الآن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم