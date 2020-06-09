سقوط صاروخ قرب مطار بغداد في العراق ولا ضحايا
رام الله - دنيا الوطن
قال الجيش العراقي إن صاروخا سقط في محيط مطار بغداد الدولي يوم الاثنين، ولم تعلن حتى الآن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم
وأضاف الجيش أن الصاروخ أُطلق من منطقة جنوبي المطار وأنه لم ترد تقارير عن وقوع خسائر مادية أو بشرية.
قال الجيش العراقي إن صاروخا سقط في محيط مطار بغداد الدولي يوم الاثنين، ولم تعلن حتى الآن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم
وأضاف الجيش أن الصاروخ أُطلق من منطقة جنوبي المطار وأنه لم ترد تقارير عن وقوع خسائر مادية أو بشرية.
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