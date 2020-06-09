بكين: لن نُشارك في مباحثات نووية مع موسكو وواشنطن

المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشون يينغ

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رام الله - دنيا الوطن

صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، هوا تشون يينغ، اليوم الثلاثاء، بأن بكين لا تعتزم المشاركة في محادثات ثلاثية مع الولايات المتحدة وروسيا، بشأن الأسلحة النووية.



وبحسب ما نقلته (روسيا اليوم)، فقد جاء هذا التصريح، رداً على كلام مارشال بيلينغسلي، المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي للحد من التسلح، الذي قال أمس الاثنين: إنه اتفق مع نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، على إجراء مفاوضات بشأن موعد ومكان المحادثات حول الأسلحة النووية في حزيران/ يونيو، مضيفاً أن ممثلاً عن الصين، دُعي أيضاً إلى المفاوضات، وذكرت وكالة (بلومبرغ) أن المفاوضات، ستعقد في 22 حزيران/ يونيو في فيينا.



وقالت هوا في مؤتمر صحفي، رداً على سؤال، عما إذا كانت الصين، تلقت دعوة، وستشارك في الاجتماع: "فيما يتعلق بهذه القضية، فقد أعربنا مراراً عن موقفنا، والصين لا تعتزم المشاركة فيما يسمى بالمحادثات الثلاثية مع الولايات المتحدة وروسيا، بشأن نزع السلاح النووي".



وأضافت، أن الولايات المتحدة، تحاول باستمرار إقحام الصين في قضية تمديد معاهدة الحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية الروسية الأمريكية "ستارت الجديدة"، معتبرة أن هذا هو سلوك الأمريكيين النمطي، عندما يريدون التنصل من المسؤولية وتحميلها لبلدان أخرى، وذكرت بأن واشنطن، قد انسحبت مؤخراً من عدد من المعاهدات الدولية.



وفي وقت سابق، أعلنت الولايات المتحدة، أنها تفكر في تمديد معاهدة "ستارت" مع روسيا، والتي تنتهي عام 2021، لكنها تقترح توسيعها لتشمل مجموعة كبيرة من الأسلحة الجديدة، التي ليست جزءاً من المعاهدة حالياً، كما اقترحت أيضاً إشراك الصين الشعبية في المعاهدة، بينما قالت بكين: إنها غير مهتمة بمثل هذه المفاوضات.



والشهر الماضي، حذرت الخارجية الروسية واشنطن من التعويل على أن تساعدها موسكو في إشراك الصين في مفاوضات حول "ستارت جديدة".