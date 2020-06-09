رئيس جامعة الأزهر يلتقي فريق الياقوت الأبيض المرشح للمشاركة بمسابقة (هالت برايز) العالمية

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رام الله - دنيا الوطن

في إطار متابعة وتشجيع فريق الياقوت الأبيض (White Sapphire) والذي حقق الفوز على المستوى الإقليمي في مسابقة (هالت برايز) العالمية (القاهرة 2020)، والمرشح للمرحلة ما قبل النهائية من المسابقة العالمية (مسارعة الأعمال)، والتي ستضم أفضل خمسين فريقاً على مستوى العالم، وستقام في بوسطن بالولايات الأمريكية المتحدة، استقبل الأستاذ الدكتور أحمد التيان رئيس الجامعة، فريق الياقوت الأبيض؛ بحضور الدكتور أحمد عيسى مساعد نائب الرئيس للشؤون الأكاديمية، بهدف الاطلاع على أنشطة الفريق وتذليل أي عقبات قد تواجهه في رحلته للفوز بإذن الله.



وصرح التيان، بأنه متفائل جداً بفوز فريق جامعة الأزهر-غزة في هذه المسابقة المهمة، معتبراً أنه مشروع إبداعي متميز يخدم البيئة، وأنه أوعز لبعض الأقسام والدوائر في الجامعة لمساعدة الفريق ومساندته بكل الطرق الممكنة.



من جانبهم، عبر أعضاء الفريق عن امتنانهم وشكرهم للجامعة، التي تبنت نجاحهم، وقدمت، وتقدم الدعم المتواصل والتشجيع لطلبتها.



الجدير بالذكر، أن فكرة مشروع الياقوت الأبيض الفائز؛ قائمة على أساس إمكانية تصنيع مواد بلاستيكية صديقة للبيئة، وتتحول إلى نبات عند زراعتها بعد الاستخدام، ويتكون الفريق من الطلبة إبراهيم السلطان، ورنا أبو ظريفة، ورباب أبو ظريفة، وجميعهم من كلية الصيدلة بجامعة الأزهر-غزة.